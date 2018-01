Giordano/ Uomini e donne, Nilufar Addati lo ha sempre portato fuori ma...

Giordano e Nilufar Addati escono per la loro quinta esterna ma la sorpresa del corteggiatore di Uomini e donne destabilizza la tronista, la discussione è dietro l'angolo, perché?

08 gennaio 2018 Hedda Hopper

Nilufar Addati, Uomini e donne

Questa è la quinta volta che Giordano e Nilufar Addati escono insieme ma, a quanto pare, non c'è ancora nessuna novità per loro nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi. I nuovi tronisti tornano in studio per una puntata che oggi sarà sicuramente dedicata alle donne di questa seconda parte di edizione ovvero Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Le due si stanno dando battaglia per tanti corteggiatori ma non per Giordano. Le cose tra lui e Nilufar vanno avanti ma tranquillamente senza nessun scossone e questo lascia pensare che il giovane non abbia ancora scatenato le emozioni della tronista o fatto scoccare la famosa scintilla che tutti si aspettano dal programma, compresa Nilufar. Ma cosa vedremo oggi?

LA LITE CON GIORDANO, NILUFAR E' BLOCCATA?

I due hanno avuto modo di uscire nuovamente insieme, anzi, proprio Giordano ha deciso di sorprendere Nilufar a casa ma le sue intenzioni non sono ben accolte dalla napoletana che rimane spiazzata fino a che non finiscono per litigare. Lui è convinto che lei sia molto interessata agli altri corteggiatore e poco a lui e questa reazione potrebbe essere la prova di quello che pensa. Giordano si sente trascurato da lei che gli chiede di aspettare i suoi tempi, il ragazzo se ne va e non sembra pronto ad aspettare per poi venire preso in giro. Al ritorno in studio la tronista spiega che non sono i gran gesti che la conquistano, anche se questo non collima con quello che è successo. Nilufar ammette che per lei è tutto nuovo e non sa quanto ci vorrà per un abbraccio e per sciogliersi un po', come la prenderanno in studio dopo queste sue affermazioni?

© Riproduzione Riservata.