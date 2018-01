Greta Scarano/ Affiancherà Valerio Mastrandrea nella fiction "La linea verticale" (che fuori tempo che fa)

Greta Scarano, presto su Rai Tre con la fiction dal titolo "La linea verticale", sarà ospite di Fabio Fazio a "Che fuori tempo che fa". Appuntamento su Rai Uno alle 23.30.

08 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Greta Scarano in una scena di "Suburra"

In vista del suo nuovo ruolo sul piccolo schermo, che la vedrà recitare nel ruolo da protagonista nella fiction di Rai Tre "La linea Verticale", Greta Scarano sarà ospite questa sera a "Che tempo che fa", il format di Rai Uno in seconda serata condotto da Fabio Fazio. In questa occasione, l'attrice parlerà di come si è calata nella fiction che dal prossimo 13 gennaio la vedrà al fianco di Valerio Mastrandrea, dove ha interpretato un ruolo drammatico incentrato sulla lotta al tumore del protagonista e tratta dall'omonimo libro autobiografico di Mattia Torre. L'attrice, infatti, presta il volto a Elena, che si ritroverà a gestire la malattia di suo marito Luigi (Valerio Mastrandrea), mentre è in attesa del suo secondo figlio. La storia, in particolare, sarà raccontata per la prima volta in un formato composto da otto episodi da 30 minuti ciascuno, e dal 6 gennaio è stata pubblicata su Raiplay in anteprima. Raggiunta dai microfoni della Rai, l'attrice ha rivelato qualche dettaglio sul suo personaggio: "L'amore che provano l'uno per l'altra rappresentano un po' l'ancora di salvezza per luigi. Ha questo rapporto unico e straordinario con questa moglie, che ama moltissimo".

GRETA SCARANO, LA CARRIERA E IL SUCCESSO SUL PICCOLO SCHERMO

Classe 1986, Greta Scarano è una delle attrici più amate del cinema italiano. La sua esperienza sul piccolo schermo inizia nella celebre soap opera "Un posto al sole", ma il suo successo si concretizzata sul set di "Ris - Delitti imperfetti", dove appare nel primo episodio della quarta stagione. Volto della serie Romanzo Criminale, è entrata nel cuore di molti telespettatori per la sua parte nella fiction di Canale 5 "I liceali", dove interpreta una brillante studentessa del liceo Colonna, che perde la testa per uno studente straniero. Dopo aver partecipato alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nella sezione "Controcampo italiano" con il film "Qualche nuvola", torna sul set di Ris - Delitti imperfetti, prima di approdare a "Squadra antimafia - Palermo oggi. Seguono i ruoli in "Senza nessuna pietà" e in "Suburra", con il quale vince il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d'oro come rivelazione dell'anno, e la parte in "La verità sta in cielo"di Roberto Faenza. Fra i suoi successi più grandi la parte nella trilogia di "Smetto quando voglio", che le valgono due candidature come miglior attrice protagonista ai Nastri d'argento 2017.

© Riproduzione Riservata.