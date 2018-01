ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Concorrenti: oggi la conferma di Francesco Monte?

L'Isola dei Famosi 2018 si avvicina a grandi passi e il pubblico attende con ansia di conoscere i concorrenti: oggi arriverà la conferma della presenza di Francesco Monte?

Signori e signore, L'Isola dei Famosi 2018 prenderà il via il prossimo 22 gennaio, naufragio permettendo, ma oggi è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia visto che le vacanze sono ormai alle spalle e finalmente possiamo rituffarci nel mondo del trash senza ma e senza sé. Alessia Marcuzzi sarà alla conduzione della nuova edizione con un inviato davvero speciale e di sicuro successo, Stefano De Martino. La loro versione di La La Land impazza nei primi promo della nuova edizione mentre Daniele Bossari e Mara Venier sono pronti a prendere posto in studio come opinionisti. Nessuna rotazione come si vociferava nelle scorse settimane, due presenze fisse e senza Alfonso Signorini grande escluso di questa edizione con buona pace dei fan pronti ai suoi pettegolezzi e i suoi gossip. E i concorrenti? Al momento sono solo donne quelle annunciate nei giorni scorsi ovvero Nadia Rinaldi, Alessia Mancini e Bianca Atzei. E i maschietti?

OGGI NUOVI ANNUNCI DEI CONCORRENTI MASCHI?

Gli occhi di tutti oggi sono puntati sui social al grido di #isola sicuri che ci saranno tre nuovi, grandi, annunci, questa volta per quello che potrebbe essere il cast maschile di questa edizione del reality show di Canale 5. Nelle scorse settimane sono stati fatti tanti possibili nomi a cominciare da Giucas Caselli, che dieci anni fa si dovette ritirare per un possibile problema di salute, e finendo a Francesco Monte. Dopo quello che è successo al Grande Fratello Vip con Cecilia Rodriguez, è stato proprio suo uno dei primi nomi fatti per quest'Isola dei Famosi, oggi arriverà la conferma ufficiale o il pubblico dovrà tenere il fiato sospeso ancora qualche giorno? Si è parlato anche di possibili tronisti pronti a diventare isolani proprio come è successo a Cristina Galella. Tra i papabili ci sono Claudio Sona, Rosa Perrotta e Sabrina Ghio ma sui loro social tutto tace.

