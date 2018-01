LA LEGGE DEL SIGNORE/ Su Rai Movie il film con Gary Cooper (oggi, 8 gennaio 2018)

La legge del Signore, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Gary Cooper e Dorothy McGuire, alla regia William Wyler. La trama del film nel dettaglio.

08 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GARY COOPER

La legge del Signore, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 1956 negli Stati Uniti dalla Allied Artist Pictures ed è stata diretta da William Wyler. Nel cast sono presenti Gary Cooper, Dorothy McGuire, Anthony Perkins, Richard Eyer, Robert Middleton, Phyllis Love, Peter Mark Richman, Walter Catlett, Richard Hale, Joel Fluellen, Theodore Newton, John Smith, Edna Skinner, Marjorie Durant, Frances Farwell e Marjorie Main. Il titolo originale del film è Friendly Persuasion. Cast importante per questo film, nei panni del protagonista Jess, troviamo un brillante Gary Cooper, scomparso cinque anni dopo l'uscita di questo film. Lo abbiamo visto in Fiore del deserto (1926), Le sette aquile (1928), Addio alle armi (1932), Colpo di fulmine (1941) e Per chi suona la campana (1943). Al suo fianco la bella Dorothy McGuire, vista in La scala a chiocciola (1945), Barriera invisibile (1947) e Scandalo al sole (1959). Ma eco nel dettaglio la trama del film.

LA LEGGE DEL SIGNORE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film è ambientato durante la difficile Guerra di Secessione (1861-1865) e si concentra sulle vicende di una famiglia quacchera in particolare, la famiglia Birdwell. Questa, formata dal contadino Giona (Cooper), dalla moglie devota Eliza (McGuire) e dai figli Giosué, Martha e Azaria. La guerra incombe e sebbene i Birdwell si professino pacifisti non possono nascondersi a lungo dalla realtà di violenza che la caratterizza. I soldati confederati cominciano a imperversare sulle fattorie dei dintorni, attaccandole e distruggendole. È a questo punto che nessuno dei Birdwell riesce più a sfuggire alla guerra o alle sue conseguenze, Giosué si arruola, Giona cerca di raggiungerlo per riportarlo a casa ed Eliza accoglie in casa dei soldati sudisti a nome della carità religiosa. Solo affrontando questo momento di difficoltà e lottando per rimettere insieme la famiglia, i Birdwell riusciranno a riportare la loro vita alla normalità.

