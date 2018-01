Lite Antonella Mosetti Riccardo Signoretti/ Video Pomeriggio 5: “So come lavori...”. Lei minaccia: “Ti rovino”

Lite Antonella Mosetti Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5, video. “So come lavori...”, provoca il giornalista. Lei minaccia: “Ti rovino”. Le ultime notizie

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Lite Antonella Mosetti Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5

Con Pomeriggio 5 tornano anche le liti furibonde tra gli ospiti: Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti sono stati protagonisti in tal senso nella prima puntata del 2018 del programma di Barbara d'Urso. Dopo quasi un mese di assenza la conduttrice è tornata e si è dovuta subito impegnare a sedare la lite tra i suoi due opinionisti. L'ultima risale allo scorso ottobre, quando a Domenica Live volarono parole pesanti. Oggi c'è stato un nuovo faccia a faccia, seppur a distanza. Insomma, è andato in scena il secondo round. A provocare è stato il direttore di Nuovo, che dopo l'annuncio della rottura tra Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valero ha sbottato: «Parla meno con i giornalisti e più con i fidanzati e forse le storie ti durano di più». Non è tardata ad arrivare la replica piccata della showgirl: «Non sento, cos'è questo brusio? Ah sì, il criceto!». Il giornalista è andato allora al contrattacco: «Ma qual è il tuo lavoro Antonella Mosetti? Lo sa bene Simona Ventura come fai il tuo lavoro. Chiedilo a lei. Fatti crescere i capelli che è l'unica cosa di cui puoi parlare».

ANTONELLA MOSETTI E RICCARDO SIGNORETTI: LITE IN TV

Poco gentili le frasi che Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti si sono scambiati oggi a Pomeriggio 5. Il direttore di Nuovo ha tirato in ballo la famosa vicenda del tradimento di Stefano Bettarini. E la showgirl è passata alle minacce: «Vuoi che dico pubblicamente come fai il tuo lavoro? Cricetino? Se parlo ti rovino. Vuoi che ti rovino? Sono una signora a differenza tua. Rifatti il naso per la quarta volta. Odi le donne perché vorresti essere donna, ma non lo sei. Vorresti farti crescere qualcosa che non hai e non l'avrai mai». Vani i tentativi di Barbara d'Urso di placare gli animi, anzi Antonella Mosetti ha proseguito: «Devi stare attento a come parli Signoretti, spero di vederti faccia a faccia per vedere quanto sei uomo. Odio parlare via televisione, ti dirò queste cose anche faccia a faccia». Nella lite trash è stata tirata in ballo anche Asia Nuccettelli: il giornalista ha infatti continuato a provocare la madre e l'ha colpita con ciò che ha di più caro. «Smettila, tua figlia è più spesso dal chirurgo che a scuola». Chissà quanto dovremo aspettare ora per il terzo round.

Chiedi a Simona Ventura come fai il tuo lavoro! ??????#Pomeriggio5 pic.twitter.com/NKjPfO9CVS — {[(MANUEL)]} ?? (@Manuel_Real_Off) 8 gennaio 2018

