Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: si dichiara a Sara Affi Fella? (Trono Classico)

Lorendo Riccardi sempre più protagonista del trono classico di Uomini e donne: il corteggiatore è pazzo di Sara Affi Fella pur continuando a non dichiararsi?

08 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi continua ad essere il protagonista del trono classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Ludovica Valli è tornato in trasmissione per cercare l’amore scegliendo di corteggiare le due troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Pur essendo uscito più volte con entrambe, Lorenzo Riccardi non ha ancora scelto per chi dichiararsi scatenando la rabbia dell’ex protagonista di Temptation Island ha così scelto di non portarlo più in esterna. La reazione di Sara non ha fatto cambiare idea a Lorenzo che continua a non sentirsi pronto per scegliere una delle due trovandosi bene sia con Nilufar che con Sara. Il gioco di Lorenzo, però, ha cominciato ad infastidire non solo Sara ma anche l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano che, tuttavia, ha deciso di continuare a portarlo in esterna nel tentativo di conquistare il suo cuore. Nonostante le pesanti discussioni avute con Sara, infatti, Lorenzo non riesce a nascondere un forte interesse nei suoi confronti.

LORENZO RICCARDI INNAMORATO DI SARA AFFI FELLA?

In una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta durante la pausa natalizia, Lorenzo Riccardi è uscito in esterna con Nilufar Addati. Nonostante tutto, però, spinto da Nilufar, Lorenzo ha finalmente ammesso di essere molto attratto da Sara Affi Fella. Quest’ultima ha così ricominciato a parlare e scherzare con Lorenzo che l’ha poi invitata a ballare ricevendo una risposta positiva. Il feeling tra Sara e Lorenzo non è passato inosservato alla Addati e, soprattutto, agli altri corteggiatori che non gradiscono l’atteggiamento di Sara, giudicato da corteggiatrice. Secondo gli altri pretendenti, infatti, la Affi Fella sarebbe così attratta da Lorenzo che sarebbe disposta anche a corteggiarlo. Il rapporto tra la tronista e il suo corteggiatore, dunque, potrebbe presto arrivare ad una svolta. Dopo diverse settimane, Lorenzo si dichiarerà per Sara nella prossima registrazione?

© Riproduzione Riservata.