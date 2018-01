Luca Onestini e Ivana Mrazova / La coppia di nuovo insieme: su Instagram il video dell’incontro

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono riabbracciati. A testimoniarlo, la breve clip condivisa nel pomeriggio di ieri sui social dall’ex tronista. Ecco tutte le info...

08 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Ivana Mrazova e Luca Onestini (Instagram)

Gli ultimi aggiornamenti condivisi su Instagram Stories restituiscono un Luca Onestini impegnato in una serie di eventi in lungo e in largo per lo stivale. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 2, infatti, ha passato il week end appena trascorso alle prese con le ospitate nei locali, dove ha concesso selfie, autografi e brevi clip ai tanti avventori. Nel pomeriggio di ieri, però, l’ex tronista ha sorpreso tutti e, pubblicando un breve filmato su Instagram stories, ha svelato a tutti i suoi fan di essersi recato in Repubblica Ceca per riabbracciare la sua amatissima Ivana. “Ragazzi, e direttamente dalla Repubblica Ceca: Ivanina!”, dice l’ex tronista nella breve clip, nella quale, a un certo punto, fa capolino anche la sua amatissima fidanzata. I due, felici di essersi finalmente riabbracciati, si salutano con un dolce bacio, anche se sono i loro occhi a tradire la felicità del momento. Se vi siete persi il filmato, disponibile per un periodo di tempo limitato su Instagram Stories, potete cliccare qui.

L'URAGANO LUCA!

Dopo aver riabbracciato Ivana Mrazova, Luca Onestini ha ripreso in mano le vecchie abitudini confermando di essere un vero e proprio uragano di vitalità: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2, infatti, ha sottratto alla sua amata il cellulare per realizzare un breve video e pubblicarlo sul suo profilo social. Nella breve clip, condivisa nelle ultime ore del pomeriggio di ieri, è possibile vedere Luca mentre parla alla camera, il tutto mentre Ivana, in maniera del tutto infruttuosa, cerca di riappropriarsi del prezioso oggetto. Risate, urla e anche qualche piccolo schiaffetto all’indirizzo di Luca hanno tenuto tutti i fan della coppia incollati su Instagram, dove ieri sera i due ex gieffini, di nuovo insieme, hanno condiviso gli ultimi aggiornamenti sulla loro bellissima storia d’amore. Cliccando a questo link è possibile visualizzare il breve filmato condiviso da Luca Onestini sul profilo social ufficiale di Ivana Mrazova.

