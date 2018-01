MANUELA ARCURI / L'uso del photoshop è eccessivo ed esplode la polemica sul web, foto

Manuela Arcuri ha esagerato con l'uso del photoshop in una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram ed è stata criticata da molti dei suoi followers.

08 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Manuela Arcuri e molti altri vip ricorrono spesso all'uso di qualche ritocchino per apparire in splendida forma nelle foto pubblicate sui social network. In questo modo riescono ad eliminare qualche imperfezione del proprio volto o qualche chilo di troppo preso durante le vacanze anche se l'eccesso di questa pratica finisce spesso per trasformarsi in vera bruttura. È questo ciò che è accaduto alla famosa attrice in occasione di una recente foto da lei pubblicata su Instagram per porgere i migliori auguri di buon anno. In essa la Arcuri appare bellissima e in splendida forma, conquistando l'aspetto di una vera e propria bambola gonfiabile. Tale foto, dai tratti fin troppo perfetti, non è certo passata inosservata agli occhi dei fan più attenti, che non hanno rinunciato ad esprimere il loro punto di vista negativo sull'eccesso di photoshop.

Manuela Arcuri e il photoshop: esplode la polemica

L'uso di photoshop nelle foto pubblicate su Instagram da Manuela Arcuri non è certo una novità, ma una recente foto è sembrata eccessiva agli occhi dei suoi followers (clicca qui per vederla). In essa, l'attrice appare quasi irriconoscibile, perdendo le caratteristiche del volto che l'hanno sempre contraddistinta. Sebbene molti fan si siano comunque complimentati con lei per una bellezza ineguagliabile, molti altri si sono espressi duramente contro una donna che non avrebbe affatto bisogno di ricorrere ad un simile ritocchino: "Manuela... un consiglio... elimina sta foto atroce che sei molto più bella di sta photoshoppata venuta malissimo!!!" , "Ma che hai fatto alla faccia". La Arcuri non è la prima vio nostrana a finire nel mirino del popolo del web per l'eccessivo uso di app di ritocchini o di uso di photoshop. La scorsa estate, infatti, la svista più evidente era stata quella di Belen Rodriguez, riuscita persino a far scomparire un suo seno.

