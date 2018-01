MASSIMO BOLDI TORNA CON CHRISTIAN DE SICA?/ "Mai dire mai, perchè in futuro…”

Massimo Boldi: la crisi del Milan, l'amicizia con Silvio Berluscioni e l'affetto per Cristian De Sica, "il pubblico italiano ci vuole vedere ancora insieme"

08 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Massimo Boldi (Instagram)

Protagonista nelle sale con il suo "Natale da chef", il re dei cinepanettoni si è raccontato nel corso di una lunga intervista, nella quale ha parlato di sport, politica e, soprattutto, dell'affetto che lo lega a Christian De Sica. "Con Christian siamo rimasti in buoni rapporti. sono convinto che in futuro si potrà fare qualcosa. Il pubblico italiano ci vuole vedere ancora insieme. Se uniamole forze possiamo costruire qualcosa di straordinario. Chissà magari con lui si potrebbe pensare al film per la prossima stagione. L'unico problema è che ci facciamo vecchiarelli quindi ci dobbiamo sbrigare", ha ammesso l'attore a Carlo Antini per Il Tempo. Boldi ha inoltre rivelato i motivi alla base del suo allontanamento dal duo campione di incassi: "Quando sono rimasto vedovo ho cercato di rimettere insieme i pezzi della mia vita. Ho fondato una casa di produzione per fare i film che volevo fare. Così facendo potevo essere più libero. In realtà - continua l'attore - è un progetto che avrei dovuto realizzare anche con Christian, ma poi ci sono stati ripensamenti". E sul suo futuro cinematografico con De Sica non ha dubbi: "Mai dire mai, magari in futuro si tornerà insieme".

IL MILAN E L'AMICIZIA CON SILVIO BERLUSCONI

Nel corso dell'intervista concessa a Carlo Antini per "Il Tempo", Massimo Boldi ha detto la sua sul periodo nero che sta attraversando il club rossonero. Secondo l'attore, infatti, "la squadra dovrebbe riprenderla in mano Silvio Berlusconi", dal momento che "se ci fosse lui sarebbe tutto diverso". Dal suo punto di vista, in particolare, "bisogna cominciare a pensare in maniera diversa. Non è colpa di nessuno, né di Gattuso né di Montella. Se la palla non entra non entra". Inoltre, ha aggiunto, "bisogna ammettere che c'è anche un po' di sfortuna, ma con Silvio si potrebbe tornare a fare meglio". Nella sua lunga intervista è palese l'affetto nei confronti di Silvio Berlusconi: "Con Silvio ci siamo conosciuti nei nostri anni migliori e siamo diventati amici. Siamo stati sempre uniti dalla simpatia. Io facevo l'artista e ho fatto tantissimi programmi in tv per lui. Anche con De Laurentis ho un buon rapporto ma Silvio è Silvio. Con lui ci sono vere affinità elettive". E su quel passato che l'ha visto scendere in campo non ha dubbi: "Non ho mai pensato di ricandidarmi, oggi dalla politica è meglio stare lontani".

