Masterchef Magazine, anticipazioni e diretta 8 gennaio 2018: i trucchi di Bruno Barbieri in cucina e il saluto degli aspiranti chef eliminati dallo show.

08 gennaio 2018 Anna Montesano

Bruno Barbieri, Masterchef

Con l'inizio della nuova edizione di Masterche Italia inizia su Sky Uno anche un altro appuntamento che riscuote grande successo nel pubblico: Masterchef Magazine. In onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD, lo show vede protagonisti i quattro giudici di MasterChef: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, la new entry e prima donna giudice nel programma culinario Antonia Klugmann, e Joe Bastianich. Nell'appuntamento in onda oggi, 8 dicembre 2018, le anticipazioni ci svelano che il pubblico e gli appassionati di cucina potranno godere dei consigli di Bruno Barbieri. Lo chef pluristellato ci porta alla scoperta di tecniche, ingredienti, trucchi e segreti molto interessanti del mondo della cucina, utili a chi vuole migliorare o imparare nuove cose in questo delicato quanto appassionante mondo.

OSPITI E CONSIGLI DEGLI CHEF

Non è tutto, gli aspiranti chef eliminati salutano inoltre il pubblico di Masterchef Italia preparando il loro ultimo piatto. I consigli di chef Barbieri non saranno gli unici dei quali il pubblico potrà beneficiare nel corso delle puntate di Mastechef Magazine. Anche Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, preparà piatti sorprendenti e facili da realizzare. Mentre Antonia Klugmann ci aprirà le porte della cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. Non mancano gli ospiti d’eccellenza, come lo chef stellato Luigi Taglienti che presenta una ricetta in cui celebra uno dei tesori gourmet protagonisti della sua cucina e la giovane chef stellata di origini calabresi Caterina Ceraudo, promessa della cucina italiana.

