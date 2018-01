Nek / Video, “Non sono geloso di mia figlia, ma è della Vergine e lo sarà fino a 30 anni” (Che tempo che fa)

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Nek a Che tempo che fa

Nek ha fatto tappa a Che tempo che fa ieri prima di partire per il tour con Max Pezzali e Francesco Renga. I tre artisti dopo il successo del brano “Duri da Battere” saranno, infatti, nei principali teatri italiani. Il cantautore di Sassuolo è stato protagonista di un simpatico siparietto mentre era al tavolo di Fabio Fazio. Quest'ultimo ha infatti chiesto a Paolo Fox l'oroscopo di Nek, all'anagrafe Filippo Neviani. «Il Capricorno è uno dei segni più forti di quest'anno», ha spiegato l'astrologo. Si arriva però a parlare del segno della figlia di Nek, che subito precisa: «Mia figlia è della Vergine e lo sarà fino a 30 anni». Risate in studio per il doppio senso su cui ha giocato la battuta del cantante, che ha parlato anche del suo compleanno. Il 6 gennaio ha infatti compiuto 46 anni: «Ho fatto baldoria. Mia moglie mi ha fatto una sorpresa: ha riunito tantissimi amici in un locale. Non ne avevo la più pallida idea: è stato bellissimo, ho anche suonato».

NEK A CHE TEMPO CHE FA PRIMA DEL NUOVO TOUR

Durante l'intervista a Che tempo che fa Nek ha presentato anche il progetto con Max Pezzali e Francesco Renga. Da una reunion è nata una tournée. «Cominciamo insieme, ma canteremo insieme anche altri pezzi. Canteremo 35 pezzi, del resto abbiamo un grande repertorio», ha raccontato Filippo Neviani. I tre sono pronti a mettersi alla prova ancora una volta, unendo le loro carriere per creare una miscela che potrebbe essere esplosiva. Sul palco saliranno infatti tre protagonisti della musica italiana, le cui canzoni sono stati colonna sonora di intere generazioni. Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Francesco Renga ha una carriera costellata da oltre 1850 concerti e Nek è l'artista più suonato dalle radio nell'ultimo anno. In tour reinterpreteranno i brani più significativi della loro carriera. Clicca qui per rivedere la puntata di Che tempo che fa (da 2'55 la battuta di Nek).

