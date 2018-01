Oprah Winfrey, Golden Globes 2018 / In total black contro gli abusi: “Ogni uomo dovrebbe ascoltarci!”

Oprah Winfrey, il commovente messaggio in favore delle donne durante la premiazione dei Golden Globes 2018, la presentatrice ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera.

08 gennaio 2018 Valentina Gambino

Oprah Winfrey

Il mood dei Golden Globes del 2018, si è caratterizzato per gli abiti total black. Una presa di posizione, chiara e netta, contro tutte le molestie ed i soprusi ricevuti dalle donne, anche in ambito cinematografico. Oprah Winfrey, che ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera e, anche lei rigorosamente vestita di nero, ha voluto fare un lungo discorso commovente ed onesto. Le sue parole, in favore dei neri e delle donne, hanno anche commosso l’intera platea, in religioso silenzio ad ascoltarla. La conduttrice ha esordito affermando di volere esprimere tutta la sua gratitudine per chi come la madre, per anni ha dovuto sopportare abusi e soprusi per via dei figli da crescere ed i conti da pagare. "Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute quando osavano dire la loro verità sul potere degli uomini. Ma il loro tempo è scaduto e a tutte le ragazze voglio dire 'sta arrivando un nuovo giorno”, ha affermato la presentatrice statunitense. Delle parole toccanti che sono arrivate immediatamente a toccare i nervi scoperti di un sistema fin troppo maschilista, come se fosse un vero e proprio manifesto. Ed infatti per molti, Oprah ha parlato con così tanto sentimento anche in vista delle candidature per le prossime elezioni americane del 2020.

Oprah Winfrey, il suo commovente grido di battaglia

"Dire la propria verità è lo strumento più potente che abbiamo", ha continuato Oprah Winfrey durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2018. Prima donna afroamericana a ricevere il premio alla carriera, la conduttrice ha raccontato di quando era bambina, nel 1964, e guardava in TV Anne Bancroft presentare l'Oscar e chiamare sul palco il vincitore Sidney Poitier: “Arrivò l'uomo più elegante che avessi mai visto. Ricordo che la sua cravatta era bianca e, naturalmente, la sua pelle era nera. E non avevo mai visto un uomo di colore celebrato in quel modo". Lo stesso uomo Sidney, che nel 1982 ha vinto il premio che ha ricevuto lei durante la premiazione di ieri. Successivamente la Winfrey ha sottolineato che la verità è lo strumento più potente che un essere umano possa mai avere: "Ogni uomo dovrebbe ascoltarci" ha concluso, rivolgendosi alle donne presenti in sala (e non solo): "All'orizzonte c'è un nuovo giorno" e "quando l'alba finalmente arriverà, sarà per merito di donne eccezionali, alcune delle quali sono in questa sala!".

