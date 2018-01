Oroscopo 2018 di Paolo Fox/ Oggi 8 gennaio: i Pesci devono puntare su questo mese

Paolo Fox, oroscopo 2018 di oggi 8 gennaio: previsioni segno per segno. I Pesci devono puntare su questo mese, Bilancia in un periodo complicatissimo. Qualè il segno più fortunato?

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 8 GENNAIO 2018

Ora è il momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele in ogni minimo dettaglio. Lo facciamo andando a vedere cosa accadrà ad ogni singolo segno zodiacale. Partiamo dai segni di Ariete e Pesci. In questo inizio di settimana c'è qualche piccola difficoltà nel mettere in regola i conti rimasti in sospeso per quanto riguarda l'Ariete. Gennaio è un mese in cui ci si potrà sentire messi da parte e che rende arrabbiati. Ci sono tanti progetti nella mente ma il lavoro rivela qualche complicazione. Attorno al 18 ci si ritroverà davanti ad un bivio e si dovrà fare una scelta importante. Per il segno dei Pesci questo è un mese su cui puntare, si devono assolutamente sfruttare sulle occasioni che possono capitare anche all'improvviso in maniera inaspettata. Emozioni, ottimismo, voglia di mettersi in gioco. Non ci si impigrisce e chi si propone di vincere una disputa avrà una vittoria alla fine di marzo.

BILANCIA PERIODO COMPLICATO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, lunedì 8 gennaio 2018, e lo facciamo tramite le parole di Paolo Fox a LatteMiele analizzando i segni che si possono considerare né carne né pesce. Il segno della Bilancia vive un momento un po' complicato per il fatto che c'è ansia in famiglia. Ci si sente meno motivati e si cercano delle soluzioni per provare una svolta. Non bisogna però essere troppo polemici, perché si rischia di trovarsi a vivere diverse e imprevedibili complicazioni. Complicazioni anche per il Cancro che pretende molto dalle persone innamorate, rischiando di ritrovarsi a vivere delle situazioni non facili da affrontare. E' un momento in cui si rischia di vivere più difficoltà di quanto ci si potesse aspettare. Alcune delusioni arrivano dal mondo del lavoro dove ci sono capi e colleghi che non riescono a garantire tranquillità e un buon equilibrio sul posto di lavoro.

CANCRO VITTIMA DEL MALUMORE, TOP E FLOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele dai segni zodiacali che si possono considerare top e flop. Qualche piccola complicazione per quanto riguarda l'Ariete che deve regolare delle situazioni che sono rimaste da tempo in sospeso. Il lavoro potrebbe portare a vivere alcune complicazioni. Situazione di svolta per il Toro che a livello sentimentale sembra essere arrivato a un momento davvero molto interessante. Si potrebbe arrivare in poco tempo a una svolta che magari qualcuno nemmeno si aspetta. Mese interessante per il segno dei Gemelli che vivranno un inizio di settimana con favorevoli diversi pianeti pronti a creare situazioni importanti e favorevoli. Il Cancro è un po' vittima di un malumore generale che crea anche malessere e pensieri. Ci si sente stralunati e non si riesce a trovare un equilibrio. E' un momento in cui alcune cose non quadrano, ma c'è speranza per il futuro.

