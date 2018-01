Paola Caruso/ Video “Luca Onestini? Non mi piace più, per un ‘piccolo’ motivo…” shock in studio a Pomeriggio 5

Luca Onestini e quel "piccolo motivo": Paola Caruso lancia un commento ambiguo in diretta a Pomeriggio 5 scatenando l'ilarità degli ospiti di Barbara D'Urso.

08 gennaio 2018 Anna Montesano

Paola Caruso e Luca Onestini (Pomeriggio 5)

Ha inizio un nuovo anno con i gossip di Pomeriggio 5 e Barbara D'Urso non può che dare il via alla nuova edizione con una delle coppie più discusse del momento: Luca Onestini e Ivana Mrazova. Prima di parlare di questa presunta relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2, Barbara D'Urso interroga Paola Caruso, ospite oggi in studio. La Bonas aveva dichiarato di essere innamorata di Onestini quando lui era ancora nella Casa; una volta uscito, la Caruso non si è fatta scappare la possibilità di incontrarlo e trascorrere con lui una serata a cena. Dopo quell'incontro, Paola ha però dichiarato che tra loro non può esserci nulla e oggi a Pomeriggio 5 le si chiede cosa le abbia fatto cambiare idea su Onestini: "È stato un piccolo motivo" dichiara la Caruso tra i suoi squillanti sorrisi.

RAFFAELLO TONON DIFENDE LUCA ONESTINI

Parole che risultano immediatamente ambigue ai presenti, che collegano la frase ad una carenza "fisica" del ragazzo, tanto che Riccardo Signoretti indaga e le chiede se lo abbia visto "svestito". La ragazza nega, e precisa che il suo "piccolo" è riferito al fatto che lui sia troppo infantile per lei che cerca un uomo anche nei comportamenti. Di fronte a queste parole, Raffaello Tonon, grande amico di Luca Onestini e ospite oggi a Pomeriggio 5, interviene e chiarisce: "Luca è stato gentile e carino, non è stato per nulla infantile. - poi in merito alla Caruso conclude - L'unico errore che ha fatto è non concentrarsi prettamente su di lei, perchè ha coinvolto tutta la comitiva presente alla cena e forse Paola non ne è stata felice".

