Pomeriggio 5 / Anticipazioni 8 gennaio 2018: Barbara D'Urso torna e annuncia grandi novità!

Pomeriggio 5, anticipazioni 8 gennaio 2018: Barbara D'Urso torna in onda e annuncia grandi novità! Cronaca e gossip con tanti ospiti nella prima puntata del nuovo anno.

08 gennaio 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso

"Che bello oggi torno a bere il caffè con voi!!! Si torna in direttaaaaaaaaaaa!!!! A dopooo!!! E grazie a tutti quelli che ieri hanno seguito le repliche di Domenica Live": è con queste parole che Barbara D'Urso ricorda al pubblico di Canale 5 che oggi torna in onda Pomeriggio 5. Si tratta della prima puntata del nuovo anno, durante la quale si parlerà nella prima parte degli ultimi episodi di cronaca e nella seconda di gossip. Non mancheranno ospiti e interviste della D'Urso, che saranno svelati nelle prossime ore. Prima della messa in onda, nel corso di un'intervista rilasciata a TgCom24, l'amata conduttrice di Canale 5 svela che non mancheranno in questo nuovo anno sorprese e novità!

BARBARA D'URSO SVELA LE NOVITÀ DEL 2018

"Si riparte all'insegna di informazione, cuore e sorriso. Il mio compito è informare e intrattenere, perché il pomeriggio a casa c'è gente che vuole essere informata. - dichiara Barbara D'Urso, che continua - Il mio modo di informare è molto semplice e veloce, io cerco di dare in poco tempo più informazioni possibili, fare in modo che la gente a casa non si annoi. Poi nella seconda parte anche di intrattenere, di far sorridere e di far dimenticare". Quando le si chiede inoltre se ci saranno dei cambiamenti in questa nuova edizione, Barbara svela l'arrivo di un importante traguardo per il programma: "Festeggeremo la puntata del decimo anno di Pomeriggio 5 ma senza grossi cambiamenti, perché se una cosa ha successo si tende a tenerla così. Ci metteremo però, questo è sicuro, ancora più impegno perché l'impegno e il cuore ci sono sempre. Insomma più cuore e più impegno possibile" conclude.

© Riproduzione Riservata.