QUO VADO?/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone ed Elena Giovanardi (oggi, 8 gennaio 2018)

Quo vado?, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Checco Zalone ed Elena Giovanardi, alla regia Gennaro Nunziante. La trama del film nel dettaglio.

08 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHECCO ZALONE

Quo vado?, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola comica che vede l'interpretazione del cabarettista italiano Checco Zalone. Il film ha consacrato anche al cinema, dopo i precedenti 'Cado Dalle Nubi', 'Che Bella Giornata' e 'Sole A Catinelle', il comico barese, geograficamente erede di Lino Banfi per la stessa pungente ironia tipica della commedia all'italiana. Regista di 'Quo Vado?', ancora una volta dirigendo il Checco Zalone per il quarto film della carriera, il regista, pur'esso barese, Gennaro Nunziante, una delle nuove leve del cinema 'mainstream', erede dei fratelli Vanzina, pronto per le sale 2018 dirigendo questa volta il rapper Rovazzi. Accanto a Checco Zalone la bella Elena Giovanardi, già pratica della comicità surreale perché per alcuni episodi spalla della coppia Biggio/Mandelli ne 'I Soliti Idioti', ma impegnata anche nel teatro di qualità, anche brillante, estreggiandosi con classe tra piesse ironiche o grandi classici come nel 'Simposio' di Platone, rivisto in chiave moderna e teatrale. Presenti nel cast anche un altro reuccio della comicità barese, Maurizio Micheli, ma per una succosa ciliegina satirica, anche il padre di tutta la scuola pugliese, Lino Banfi, compare con una parte costruita su misura dalla produzione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

QUO VADO?, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Checco Zalone nella vita e nella trama, è un ragazzo come tanti, un 'adultescente' che non ne vuole sapere di crescere. Perennemente in casa con la madre, perennemente fidanzato e con poche velleità di matrimonio, perennemente alla ricerca del lavoro ideale, Checco trascorre la sua esistenza assumendosi ben poche responsabilità. Finalmente corona il suo sogno, il sogno di tanti italiani, ottenere un posto pubblico come impiegato nell'ufficio comunale Caccia e Pesca, il classico lavoro ambito dalla grande percentuale del Belpaese, il lavoro che porta sino alla pensione con poche velleità di carriera ma anche pochi impegni se non di routine. Sino al giorno in cui il governo nazionale vara una legge sul risparmio del personale nei posti pubblici e da quel momento tutto cambia, anche per Checco, sono annunciati molti tagli sul personale, soprattutto tra i neo-assunti. Viene così convocato dalla dirigente ministeriale, la dottoressa Sironi (Sonia Bergamasco), la quale mette di fronte Zalone ad una scelta, rischiare il licenziamento per esubero o accettare anche l'eventuale trasferimento accettando la mobilità professionale, una situazione specchio dell'italia di oggi. Ma la dottoressa Sironi vorrebbe spingere ad auto-licenziarsi Checco Zalone il quale, su consiglio di un amico politico, il senatore Binetto (Lino Banfi), viene consigliato di resistere a tutto ed ambientarsi ovunque. Zalone obbedisce e la dottoressa Sironi si ritrova una bella gatta da pelare. Da quel momento affronterà la tenacia della burocrazia ed altre avventure figlie di un'Italia comica e surreale, una sorta di acrobazia tra le leggi e le riforme e la sua vita, che lui vorrebbe tornasse com'era prima, tranquilla e con poche responsabilità. Ma accade anche altro e l'altro segnerà Zalone ...

