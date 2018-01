Romanzo Famigliare/ Anticipazioni prima puntata 8 gennaio. Al via la serie Tv di Rai 1 con Giancarlo Giannini

Romanzo Famigliare, anticipazioni 8 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Micol scopre di essere rimasta incinta e chiede al nonno di non dire nulla alla madre.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

ROMANZO FAMIGLIARE, TRAMA E CAST DELLA SERIE TV

Al via la serie Tv Romanzo Famigliare, promosso da Rai 1 in prima tv per la sua prima serata di oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Le pellicole saranno in tutte sei, divise in altrettante serate da due episodi ciascuna e con protagonisti i grandi nomi del cinema italiano e non solo. Vedremo infatti artisti del calibro di Giancarlo Giannini e Anna Galiena, che parteciperanno alle diverse puntate, mentre il cast principale sarà composto da Guido Caprino, Vittoria Puccini, Marco Messeri, Fotinì Peluso, Andrea Bosca e Anita Kravos. La regia è affitata a Francesca Archibugi, che ha realizzato per l'emittente nazionale il suo primo show seriale ed è conosciuta per titoli brillanti come Il grande cocomero, Gli sdraiati, Il nome del figlio e altri ancora. Il format è stato realizzato inoltre grazie alla produzione che ha unito Rai Fiction a Wildside, mentre la trama è ad opera di Elena Bucaccio. Executive producer sonoinvece Lorenzo Mieli e Mario Gianani, due nomi di rilievo associati a diversi contenuti di qualità. Al centro della narrazione le famiglie ad ampio spettro, dalle tradizionali alle più moderne, che racconteranno altrettante storie fatte di dislivelli fra le diverse generazioni e che metteranno al centro i Liegi, una famiglia dalle origini ebraiche fra le più in vista di Livorno. Le luci verranno accese in particolare sul mondo femminile che da sempre divide i ruoli di madre e figlia, gravidanze inaspettate e contrasti antichi. Conosceremo così Emma Liegi, interpretata da Vittoria Puccini e madre di 33 anni di una figlia adolescente. Con un passato turbolente alle spalle e dall'animo ribelle, è cresciuta all'interno di una famiglia ricca e la nascita della sua Micol, dietro cui troviamo il volto di Fotinì Peluso, è dovuta al suo incontro con Agostino. Quest'ultimo è interpretato da Guido Caprino ed è un Tenente di Vascello originario del Sud, giunto a Livorno nella speranza di diventare Ufficiale di Stato Maggiore. Severo, dai valori di un tempo, sceglierà di abbandonare i suoi sogni per tentare la strada dell'insegnamento presso l'Accademia di Marina Militare. Dall'unione di due adulti così diversi è nata Micol, indipendente e leggera, determinata e artista. Trascorre le sue giornate immersa nella musica del suo clarinetto e sa che cosa vuol dire il sacrificio. A guidare le fila della famiglia Liegi è Gian Pietro, interpretato da Giancarlo Giannini, un uomo che ha sulle spalle il peso di un cognome importante e che si occupa di cantieri navali e petrolio. Nella famiglia Liegi c'è anche spazio per Tullia Zampi (Anna Galiena), la ginecologa che Micol ha scelto per gestire la sua gravidanza e che è diventata ormai una sorta di punto di riferimento, una confidente a cui raccontare tutto. Nella vita della 16enne ci sono inoltre altre persone importanti, come Federico (Federico Di Raimondo), l'insegnante di clarinetto di cui è segretamente innamorata e che sedurrà con una menzogna. Diverso invece il suo rapporto con il personagio di Renato Raimondi, Ivan, un compagno di classe che ha perso l'udito da piccolo, a causa di una meningite non curata. Mariuz, interpretato da Marius Bizau, ha un passato diverso alle spalle, per via della sua nascita a Chernobyl. Grazie alla madre di Emma ha trovato una famiglia ed è considerato dalla donna come un fratello. Emma può contare inoltre sul supporto di una vecchia compagna di banco, Denise, interpretata da Barbara Ronchi. Le loro vite si intreccieranno ancora di più quando la donna si unirà a Marius, da cui avrà due figli.

ANTICIPAZIONI DELL'8 GENNAIO, EPISODIO 1 E 2

Dopo aver trascorso molti anni nel ruolo di Capitano di corvetta, Agostino decide di trasferirsi da Roma a Livorno per diventare insegnante dell'Accademia Navale della città. Emma non può che essere agitata alla notizia, dato che sarà costretta a ritornare nella città natale ed in cui ancora vive il padre. L'ultima volta che ha visto Gian Pietro del resto risale a molti anni prima, quando era rimasta incinta di Micol. Anche la 16enne accoglie la notizia di malumore, visto che sarà costretta a lasciare l'insegnante di clarinetto, Federico. Prima di dirgli addio, mantenendo la menzogna sulla sua età, decide comunque di fare il passo successivo con il docente. Sarà una scelta che la porterà in seguito a fare i conti con una gravidanza inaspettata, di cui si renderà conto solo in seguito ad un malore, diverse settimane dopo.

