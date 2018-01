SEX AND THE CITY/ Su Rai 2 il film con Sarah Jessica Parker (oggi, 8 gennaio 2018)

Sex and the City, il film in ponda su Rai 2 oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall e Cynthia Nixon, alla regia Michael Patrick King.

08 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai 2

NEL CAST SARAH JESSICA PARKER

Sex and the City, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 23.40. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2008 da Michael Patrick King, Darren Star e Sarah Jessica Parker ed è stata diretta da Michael Patrick King. Nel cast sono presenti tra le protagoniste Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Chris Noth, Jason Lewis, Evan Handler, Jennifer Hudson, David Eigenberg, Willie Garson, Mario Cantone, Lynn Cohen. Il titolo originale è Sex and the City: The Movie. Nel cast troviamo le stesse star che hanno reso grande l'omonima serie tv. In prima fila Sarah Jessica Parker nei panni della protagonista Carrie Bradshaw, già vista in prodotti come Pazzi a Beverly Hills (1991), Hocus Pocus (1993), Che fine hanno fatto i Morgan? (2009) e la serie tv Sex and the City (1998-2004). Accanto a lei le colleghe di molti anni, che interpretano le amiche, Kristin Landen Davis (Melrose Place dal 1995-1996, Sex and the City dal 1998 al 2004 e L'isola delle coppie nel 2009), Kim Victoria Cattrall (Serata d'onore nel 1980, Scuola di polizia nel 1994, Grosso guaio a Chinatown nel 1986 e Sex and the City dal 1998 al 2004) e Cynthia Nixon (Amadeus nel, Il raporto Pelican nel, La stanza di Marvin nel e Sex and the City dal 1998 al 2004). Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

SEX AND THE CITY, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film tratta le vicende di quattro amiche di sempre, Carrie, Charlotte, Samantha e Miranda, tre anni dopo gli eventi della serie tv omonima. Tutte e quattro impegnate nelle rispettive vite sentimentali, familiari e lavorative e fanno i conti con le difficoltà di tutti i giorni in una New York frenetica e luccicante. Dopo aver finalmente trovato l'appartamento dei sogni, la protagonista Carrie (Parker) sta per convolare a nozze con Mr. Big (Chris Noth). Dovrà però affrontare numerose difficoltà che portano alla brusca interruzione del matrimonio. Sempre insieme, unite da un'amicizia senza tempo e pronte ad appoggiarsi in ogni occasione, le quattro amiche faranno di tutto per raggiungere i propri sogni e per rimettere in piedi il matrimonio di Carrie.

