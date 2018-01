STRISCIA LA NOTIZIA/ Torna Gerry Scotti al fianco di Michelle Hunziker, prende il posto di Ezio Greggio

Striscia la notizia torna questa sera, lunedì 8 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Torna alla conduzione Gerry Scotti che sostituirà Ezio Greggio al fianco di Michelle Hunziker.

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Striscia la notizia, stasera torna Gerry Scotti

Torna stasera Striscia la Notizia con qualche novità molto interessante. Ci sarà infatti Gerry Scotti, e non Ezio Greggio, al fianco di Michelle Hunziker. Lo stesso Gerry Scotti ha voluto esprimere la sua felicità di essere pronto a tornare al telegiornale satirico come riportato da LiberoQuotidiano.it. Il conduttore ha sottolineato: "Presentare Striscia la notizia è il sogno di ogni persona che lavora nel mio campo. Per me quando ero un giovane conduttore era un vero sogno e l'ho realizzato in alcuni momenti eclatanti della mia vita anche con episodi emozionanti e divertenti. Una volta ho sfondato la scrivania con Gene Gnocchi e un'altra ho condotto una puntata addirittura con Mike Bongiorno. Non lo dimenticherò mai. Adesso per me sarà come tornare a casa lavorare al fianco di Michelle Hunziker che è soprattutto una grande amica con cui ho condiviso mille avventure". Staremo a vedere cosa accadrà stasera e quali saranno i servizi a cui i due ci accompagneranno.

TORNA GERRY SCOTTI, ECCO PERCHÈ LASCIA EZIO GREGGIO

Gerry Scotti si riprende la poltrona di conduttore di Striscia la Notizia al posto di Ezio Greggio, per sedersi vicino a Michelle Hunziker. La scelta di lasciare il programma da parte conduttore classe 1954 di Cossato deriva dal fatto che come ogni anno dovrà organizzare il Montecarlo Film Festival. Ezio Greggio aveva iniziato la stagione con Enzo Iacchetti, sono loro infatti la coppia storica del programma in questione con il secondo che ha lasciato il posto alla splendida svizzera non troppo tempo fa. Non è la prima volta che Gerry Scotti e Michelle Hunziker prendono il timone della trasmissione ideata da Antonio Ricci trent'anni fa e che stagione dopo stagione ha avuto la forza di rinnovarsi e di riuscire sempre e comunque a rimanere interessante per il pubblico. Vedremo quali saranno poi i cambi da qui alla fine della stagione, perché i due dovrebbero rimanere insieme meno di un mese e cioè fino al 3 febbraio.

