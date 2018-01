Saranno isolani/ Isola dei famosi 2018, diretta streaming e concorrenti del reality in versione Maremma

08 gennaio 2018 Hedda Hopper

Isola dei Famosi 2018

Berlusconi Jr lo ha "promesso" all'ultimo incontro con la stampa: alcuni dei reality di punta di Canale 5 potrebbero diventare perenni sul web con un ciclo continuo di edizioni sempre disponibili per i patiti del genere, che sia proprio Saranno Isolani il primo esperimento in questo senso? A pochi giorni dal debutto dell'Isola dei Famosi 2018, eccoci pronti a scrutare e tenere sotto controllo i possibili concorrenti nip che arriveranno in Honduras direttamente dalla Maremma. Prende il via oggi, 8 gennaio, il reality del reality, Saranno Isolani che andrà in scena sulla piattaforma On Demand (quindi via web) di Mediaset con al centro una serie di concorrenti, perfetti sconosciuti, disposti ad affrontare un campo di addestramento per assicurare la loro sopravvivenza. Dieci concorrenti si sfideranno per un totale di otto puntate che ci porteranno in Maremma, in Toscana, tra prove da affrontare e colpi di scena fino a che Alessia non annuncerà il naufrago non famoso che potrà accedere all'Isola dei Famosi 2018.

COME VOTARE IL VOSTRO PREFERITO

Freddo, animali selvatici e fame per i dieci Isolani che dovranno affrontare prove fisiche e sfide pur di riuscire a partecipare al reality di Canale 5. Naturalmente non dovranno solo affrontare prove fisiche ma anche quelle "empatiche" che apriranno loro il cuore del pubblico a casa che potrà premiarli votandoli. Ebbene sì i dieci concorrenti andranno avanti solo se votati dal pubblico. I tre più votati andranno direttamente in Honduras e, in occasione della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi aprirà il televoto decisivo che eleggerà a tutti gli effetti il naufrago ufficiale. In occasione del lancio della prima puntata sul sito Mediaset (raggiungibile cliccando qui) avrete a disposizione tutte le modalità per iniziare a votare. Sarà possibile commentare le disavventure degli isolani usando l'hashtag #Sarannoisolani su Twitter.

I CONCORRENTI DI SARANNO ISOLANI

Sono ben dieci i protagonisti di Saranno Isolani e oggi li conosceremo durante la prima puntata del reality web in scena sulla piattaforma on demand di casa Mediaset. Il più piccolo è il giovane blogger ancora ventesse, Emanuele Balacco, di Molfetta. A fargli compagnia ci sarà la ventunenne di Milano, modella e influencer, Asia Valente; da Cagliari arriva la 23enne fotomodella Miriam Adinolfi; Scrittura freak per la 31enne che arriva dalla Calabria, da Rizziconi, Anna Adornato; porte aperte anche per il midello metà svedese e metà calabrese che arriva da Milano, Federico Dolce, da Roma arriva il 39enne avvocato Roberto Caldara; A chiudere il cerchio ci sono i concorrenti più "maturi" a cominciare dal 40enne di Taranto regista teatrale e insegnante, Valerio Schaivone, passando da Deianira Marzano e Barbara Bertanza, una di Caserta e l’altra di Verona, la prima social influencer, e la seconda erborista. Cinquantacinque anni di Bitonto, per l'ex pugile Franco Terlizzi. A chi toccherà approdare sull'isola?

