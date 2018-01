THE FIGHTER/ Su Rete 4 il film con Mark Wahlberg e Christian Bale (oggi, 8 gennaio 2018)

08 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MARK WAHLBERG

The Fighter, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 23,40. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 2010 negli Stati Uniti da David Hoberman, Todd Lieberman, Ryan Kavanaugh, Mark Wahlberg, Dorothy Aufiero, Paul Tamasy, Jeff Waxman. Il film è stato diretto da David O. Russell e presenta un cast ricco di grandi nomi tra cui Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adam, Melissa Leo, Jack McGee, Mickey O'Keefe, Melissa, McMeekin, Bianca Hunter, Erica McDermott, Jill Quigg, Dendrie Taylor, Kate B. O'Brien, Jenna Lamia, Frank Renzulli e Alison Folland. Moltissimi sono gli attori famosi in questo cast stellare e talentuoso. Nei panni dei due fratellastri, Micky Ward e Dicky Eklund troviamo Mark Wahlberg e Christian Bale, reduci da numerosi prodotti cinematografici di successo. Il primo ha raggiunto il successo con film del calibro di Boofie Nights – L'altra Hollywood (1997), La tempesta perfetta (2000), The Italian Job (2003), Shooter (2007), Lone Survivor (2013) e molti altri. Il secondo è ormai noto e amatissimo al suo pubblico per aver prestato il volto a Bruce Wwayne/Batman nella serie di film diretti da Christopher Nolan dal 2005 al 2012, ma protagonista di prodotti di enorme successo e di vario genere, come American Psycho (1999), Equilibrium (2002), L'uomo senza sonno (2004) e Terminator Salvation (2009). Nei panni della co-protagonista femminili troviamo una brillante Amy Adams, reduce da numerose esperienze di vario genere, che l'hanno resa perfetta sia per ruoli comici che drammatici. La ricordiamo in Come d'incanto (2007), Il dubbio (2008), Jullie & Julia (2009), L'uomo d'acciaio (2013) e Animali notturni (2016). Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

THE FIGHTER, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film narra le vite e le vicende sportive di un pugile e del suo fratellastro allenatore, Micky Ward e Dicky Eklund, entrambi realmente esistiti. Il primo è ormai un pugile decaduto, reduce da un grande successo, ma ora dedico al crack, mentre il secondo tenta di seguire le orme del successo e diventare a sua volta un pugile famoso. Quando l'emittente HBO decide di seguire Dicky per documentare la sua vita, anche Micky viene coinvolto nel progetto. I due dovranno fare i conti con la realtà, cercare di farsi largo nel mondo in modo autonomo e riuscire a risolvere i loro problemi da soli, Dicky i problemi con la giustizia e la devastante dipendenza da crack, che lo hanno reso ormai il fantasma di ciò che era e Micky la dipendenza dalla famiglia e dal fratello, che non sempre sanno cos'è meglio per lui e la sua carriera. Uscito di galera, Dicky cerca di diventare un uomo nuovo e viene accettato come allenatore del fratello, il nuovo vero pugile della famiglia.

