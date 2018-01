UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani dà il via a una nuova stagione (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani, protagonista di un nuovo tentativo per conquistare Giorgio Manetti, sarà al centro delle prossime puntate dedicate ai senior.

08 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Si apre in questa settimana il nuovo anno di Uomini e donne, che come sempre darà molto spazio alle dinamiche sentimentali dell’amatissima Gemma Galgani. La dama, con un post condiviso ieri sera sui social, ha ammesso di essere pronta ad accogliere nella sua vita ciò che è nuovo, dando il benvenuto a tutto ciò che la attende nell’immediato futuro. “La domenica arrivo sempre un po’ più in ritardo... dopo tutto la domenica è la giornata del riposo e anche voi dovreste riposare un pochino di più per caricarvi delle forze che vi serviranno durante la settimana!!!! E ce n’e bisogno vero? Gennaio è un mese strano, un mese di fine feste, di ricordi, di dieta, di ripresa di tutto... bisogna avere le forze per affrontarlo!!!! Ricarichiamoci”, si legge sul profilo social della dama, che nelle prossime puntate di Uomini e donne, avrà quindi la possibilità di aprire le porte al suo futuro. Se vi siete persi il suo post, potete cliccare qui.

GEMMA NON MOLLA!

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno segnato la fine di un’amicizia che durava ormai da molti anni, quella fra Giorgio Manetti, storico cavaliere del trono over, e Anna Tedesco. In questa querelle ha trovato posto anche la “prezzemolina” Gemma Galgani, che si è fatta largo nella polemica proprio in virtù del suo turbolento passato con il Gabbiano. Dopo aver conquistato l’attenzione del suo ex, la dama, ormai decisa a conquistarlo, ne approfitterà per sferrare un nuovo colpo, che la vedrà raggiungere il suo camerino per decorarlo. Per dare un nuovo look all’ambiante, in particolare, Gemma Galgani sceglierà tutto ciò che le ricorda il loro ormai lontano passato, con la speranza di risvegliare nel cuore del suo amato ciò che un tempo provava per lei. Il suo atteggiamento, però, scatenerà ancora una volta le polemiche nel parterre, dove alcune donne la accuseranno di non essere un buon esempio per il pubblico femminile.

