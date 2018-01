Uomini e Donne/ Anticipazioni: Lorenzo tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: diviso tra Sara Affi Fella e Nilufar, Lorenzo è uno dei corteggiatori più discussi dell’ultima stagione…

08 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Nilufar Addati a Uomini e Donne

Dopo il cambio di programmazione del periodo festivo, Uomini e donne tornerà oggi, nel pomeriggio di Canale 5, nel suo consueto orario pomeridiano. Al centro dei nuovi appuntamenti del trono classico ci saranno soprattutto i troni di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, tenute ancora in scacco da Lorenzo, che si ostina a frequentare entrambe. L’ex corteggiatrice di Mattia Marciano, in particolare, comincerà a intuire che da parte sua ci sia più interesse nei confronti della sua rivale, ma il corteggiatore ha ancora molti dubbi e, prima di scegliere la strada da seguire, sente il bisogno di frequentare entrambe. Stesso copione per Francesco, che avrà la possibilità di vedere Nilufar in esterna: i due passeranno qualche ora a bordo di una Maserati, ma al ritorno in studio la tronista non potrà fare a meno di affermare che il suo pretendente, in realtà, sembra più interessato a Sara. A conferma dei suoi sospetti, la delusione di Francesco, amareggiato per non essere stato portato in esterna da entrambe.

CLARISSA MARCHESE FURIOSA SUI SOCIAL

Clarissa Marchese è finita nuovamente al centro degli attacchi dei suoi haters, che questa volta si sono infiammati a causa delle sua curve un po’ troppo perfette. Molti, infatti, fra i commenti di una delle sue ultime foto, hanno accusato l’ex tronista di uomini e donne di essere ricorsa ai ritocchi di photoshop, scatenando, in breve tempo, l’ira della protagonista. “Oh che pa**! Grazie al cielo non sono una di quelle persone che passa ore ore a leggere commenti o a dare corda a tutto il ridicolo che circola sul web – si legge in risposta ai tanti commenti - ma quando vedo che sotto una mia foto ci sono diversi commenti in cui gente deve scrivere minchiate solo per il gusto di accodarsi, un po' mi girano”. Nel messaggio, la Marchese ha ammesso di aver fatto uso, in passato, del fotoritocco: “Sì ho usato Photoshop, e pure male in passato, per migliorare quello che non ritenevo fotogenico del mio corpo”, tuttavia, la voglia di migliorarsi l’ha spinta a dare il via a un programma di fitness in grado di modellare al meglio il suo corpo: “Adesso faccio palestra ogni giorno, mangio bene e si vede. Niente Photoshop per questa foto è volete un consiglio? Fate anche voi così, miglioratelo realmente il vostro corpo. E un'altra cosa: se dovete seguire me (o altra gente) solo per il gusto di criticare, siete pregate di andare a quel paese. Amen”.

