VITTORIA PUCCINI E' EMMA/ Video, "Il mio personaggio è sempre un po' nevrotico" (Romanzo famigliare)

Video, Vittoria Puccini ricoprirà il ruolo di Emma all'interno della fiction televisiva di Francesca Archibugi Romanzo Famigliare. Ecco com'è il suo personaggio.

08 gennaio 2018 Francesco Agostini

Vittoria Puccini (web)

VITTORIA PUCCINI E' EMMA: 'ECCO IL MIO PERSONAGGIO'

La regista di Romanzo famigliare, Francesca Archibugi ha scritto il personaggio di Emma apposta per la bellissima Vittoria Puccini. E' la stessa attrice toscana a raccontare le sue sensazioni con un'intervista-video sul sito internet Raiplay.it, dove ha spiegato per filo e per segno chi è il suo personaggio: "Francesca Archibugi ha scritto il personaggio di Emma e mi ha spiegato in che modo dovevo interpretarlo. Mi ha detto che dovevo 'nevrotizzarmi' un po', perché Emma è una persona molto nervosa e sempre un po' spaesata nel mondo. Ha un conflitto irrisolto con il padre che la condiziona interamente. Non è forte ma, al contrario, è sempre molto insicura. E' completamente disorganizzata, una gran casinista ma, alla fine, è anche molto simpatica. Ha una figlia grande che ha avuto da giovane e che le fa quasi da mamma in certi frangenti. La storia, poi, si ripete, dato che anche la figlia rimarrà incinta molto presto. Da questo fatto semplice prende il via tutto; la fiction comincia proprio da lì." Romanzo famigliare è un prodotto con un grande cast (c'è anche Giancarlo Giannini) e un'ottima sceneggiatura; staremo a vedere. Qui il video.

ROMANZO FAMIGLIARE, LA STORIA DI UNA POTENTE FAMIGLIA EBREA

La Rai è pronta a mandare in onda l'ultima fiction di Francesca Archibugi, regista di successo del cinema nostrano. La fiction in questione si intitola Romanzo Famigliare ed è a tutti gli effetti, un family drama, come lo definirebbero gli esperti di serie tv. All'interno di Romanzo famigliare si racconta la storia di una potente famiglia ebrea toscana, e precismente di Livorno. Questa famiglia si ritrova ad avere le mani in pasta un po' dappertutto nel mondo commerciale che conta, quello che si snoda all'interno del ricco mondo petrolifero e quello delle navi. Oltre al lato commerciale, comunque, quello che più conta sono ovviamente i sentimenti di questa famiglia, ferita da intrecci di ogni tipo che terranno lo spettatore con lo sguardo incollato sino alla fine.La Archibugi ha tessuto un insieme di trame ricco e coinvolgente, ideale per tenere il pubblico con il fiato sospeso e raggiungere l'obiettivo che tutte le televisioni si raccomandano caldamente: l'audience. Se non c'è questo, è ovvio che il prodotto ha qualche cosa che non va al suo interno, dalla trama, ai personaggi, passando per gli attori.

