Valentina Dallari/ Uomini e Donne, “soffro di disturbi alimentari, andrò in una struttura per farmi curare”

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

I fan di Valentina Dallari erano già molto preoccupati per la sua magrezza, ma aveva tranquillizzato tutti, facendo solo riferimento a qualche intolleranza alimentare. Ora però l'ex tronista di Uomini e Donne è uscita allo scoperto, ammettendo di soffrire di disturbi alimentari. E ha rivelato che presto entrerà in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di lei. «Soffro di disturbi alimentari. E sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po' di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi», ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Fanpage. «Sono in terapia psicologica da diverso tempo», ha aggiunto Valentina Dallari, spiegando che si sta godendo gli ultimi giorni con la sua famiglia «prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me».

VALENTINA DALLARI: LE SUE PAROLE SULL'ANORESSIA

Sono tantissimi i messaggi di sostegno dei fan di Valentina Dallari, a cui ci uniamo per augurarle una buona guarigione. Proprio i suoi fan negli ultimi tempi avevano lanciato l'allarme sulle sue condizioni fisiche, vedendola dimagrire serata dopo serata e scatto dopo scatto. L'ex tronista di Uomini e Donne, ora dj, soffre di anoressia? Nell'intervista rilasciata a Fanpage ha commentato le voci e trattato il delicato tema: «Con il tempo ho capito che c'è molta ignoranza riguardo questa malattia. Vedo molte persone che credono che sia solo un discorso estetico, e ti additano come “anoressica di m..a” quando in realtà non si sta né rubando una macchina né prendendo in giro le persone. Le persone che soffrono di questo disturbo hanno un disagio totalmente personale e molto profondo, che, alla lunga, va ben oltre il discorso estetico. È un auto punirsi e basta, senza mai coinvolgere gli altri».

