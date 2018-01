Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori / Il drammatico racconto: “Prego per lui”, ultime novità a Pomeriggio 5

Valeria Marini parla di Vittorio Cecchi Gori in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, ecco il racconto dopo il malore e le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex compagno.

08 gennaio 2018 Valentina Gambino

Valeria Marini parla del malore di Cecchi Gori

Barbara d’Urso, ha riaperto i battenti con la nuova stagione 2018 di Pomeriggio 5. Tanti i fatti di cronaca così come di gossip. La conduttrice napoletana, ha esordito parlando anche di Vittorio Cecchi Gori, affermando di avere mandato prontamente una giornalista fuori dalle mura dell’ospedale dove è ricoverato il produttore cinematografico: “Vittorio è stato ricoverato ed è ancora ricoverato… - esordisce Barbara durante il promo della sua trasmissione - noi abbiamo una giornalista lì, abbiamo delle immagini di Rita Rusic e Mario Cecchi Gori (il figlio, ndr) che entrano in ospedale e cercheremo di capire come sta”. Ed intanto, dopo le dichiarazioni dell’ex moglie, sono anche arrivate quelle dell’ex compagna Valeria Marini, rimasta in ottimi rapporti con l’uomo. La burrosa showgirl, ha avuto più di una occasione per palesare il suo affetto nei confronti di Cecchi Gori, confessando di pregare per lui.

Valeria Marini, il racconto dopo il malore di Cecchi Gori

Raggiunta dal Corriere.it, Valeria Marini ha raccontato i dettagli del malore di Vittorio Cecchi Gori. "Chiamavo, chiamavo, chiamavo. Il suo cellulare era staccato. E ho cominciato a preoccuparmi", ha confessato. Dopo una storia durata sei anni e tanti alti e bassi, attualmente Valeria e Vittorio sono due ex che nutrono un profondo rispetto l'uno per l'altro. Lei infatti, in più di una occasione ha fatto anche intendere di non averlo mai lasciato da solo. La showgirl ha raccontato poi un particolare inedito: “Avremmo dovuto passare insieme Natale, proprio perché non volevo lo trascorresse da solo. E la sera della vigilia lo cercavo, ma il suo telefono era muto. Ho capito che poteva essere successo qualcosa e ho chiamato il professor De Luca che lo sta seguendo in questo periodo. Lui mi ha confermato che Vittorio stava male e che lo aveva portato al Gemelli. Per fortuna il dottore ha capito la gravità della situazione ed è corso in ospedale. Infatti l’hanno portato subito in rianimazione, dove si trova ancora adesso”.

Vittorio Cecchi Gori, ecco cosa ha confessato la Marini

Valeria Marini poi, ha continuato il suo racconto mostrandosi molto preoccupata per la salute del suo ex compagno, tanto da confessare di essere molto in ansia per lui: "Sì sono preoccupata, anche se so che è in ottime mani. Meglio di così non poteva capitare. Al Gemelli sono bravissimi e lo stanno seguendo proprio con grande cura. Gli hanno salvato la vita. L’unica cosa che conta adesso è che lui sia fuori pericolo. Per il resto, continuerò a pregare. E cerco di essere ottimista". Dopo aver pregato moltissimo per la salute di Vittorio, la Marini ha affermato di aver ricevuto molte telefonate di persone che gli chiedevano notizie sulle condizioni fisiche di Cecchi Gori: "Hanno voglia di poterlo andare a trovare e so che questo lo aiuterà quando si riprenderà". Poi la showgirl ha comunque confessato che l'uomo si sentiva molto solo negli ultimi tempi e questo potrebbe aver contribuito a peggiorare il suo malessere: "Certo può essere che la sua sofferenza psicologica non abbia giovato al suo fisico. Anche quell’essere così in sovrappeso non ha aiutato. Ma sono sicura che in questo momento molti amici si sono resi conto di volergli bene e chiedono sue notizie. L’importante è la salute adesso. Tutto il resto si risolverà". Staremo a vedere quali novità verranno raccontate oggi da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5.

