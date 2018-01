Victoria, la serie tv / Anticipazioni e news sulla seconda stagione: lieto fine nell'ultima puntata

Victoria, serie TV: ieri è andata in onda l'ultima puntata della prima stagione, ci sarà anche la seconda? Le principali notizie al riguardo e le ultime anticipazioni.

Victoria, la serie

Il resoconto dell'ultima puntata

L'ultima puntata di Victoria ha regalato ai fan il tanto atteso lieto fine, con la nascita della primogenita. I dissapori col compagno Albert si sono dunque dissolti come nelle più classiche della favole. La nostra protagonista, come ogni Regina che si rispetti, ha dovuto affrontare diversi ostacoli nel corso del tempo. Inizialmente la notizia della gravidanza era stata accolta con grande paura, a causa degli impegni che la stessa Victoria sentiva di avere nei confronti del suo popolo. Così la Regina ha nominato Albert reggente, provocando in lui un inatteso sconforto. Durante la gestazione i due si sono gradualmente riavvicinati, malgrado il pericolosissimo attentato a cui Victoria è riuscita a scampare per un soffio. Qualcuno del Regno l'ha tradita e Albert si è subito messo alla ricerca del nemico. Le condizioni di Victoria hanno preoccupato sempre più chi le stava vicino, tanto da arrivare a temere il peggio per la gravidanza. Per fortuna il finale della serie tv è stato più che lieto.

Victoria 2, la serie tv: anticipazioni e news

I fan della serie possono gioire. Victoria 2 ci sarà, la season è già stata realizzata. Le anticipazioni promettono scintille per il nuovo capitolo riguardante la vita della Regina. Di certo, le puntate non saranno trasmesse in chiaro in tempi brevissimi, così come speravano i milioni di telespettatori che hanno seguito la fiction con dedizione in queste settimane. Anche perchè Victoria 2, attualmente, è in onda sulle reti Sky e quindi bisognerà pazientare un po'. Alcuni portali ipotizzano una nuova messa in onda su Canale 5 per l'estate 2018, ma non ci sono ancora notizie ufficiali al riguardo. Ciò che incuriosisce maggiormente i telespettatori, tuttavia, è la trama. I rumors svelano che il rapporto tra la Regina e Albert verrà nuovamente messo a dura prova, anche se Victoria - ancora una volta - mostrerà tutto il suo spirito combattivo per raggiungere la felicità e portare a termine i suoi compiti per il popolo inglese.

© Riproduzione Riservata.