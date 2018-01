#Cartabianca/ Anticipazioni 9 gennaio: l’alleanza del centrodestra tra i temi della puntata?

09 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Raitre

Con il nuovo anno, torna anche l’appuntamento con #Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Raitre, condotto da Bianca Berlinguer. Oltre alla striscia quotidiana (in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 18.25 su Raitre), Bianca Berlinguer conduce anche l’appuntamento serale, in onda oggi, martedì 9 gennaio, alle 21.10. Di cosa si parlerà nel primo appuntamento serale del nuovo anno di #Cartabianca? Al centro della puntata ci sarà sicuramente il futuro dell’Italia. Il prossimo 4 marzo, gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche. Sarà un appuntamento importantissimo per il futuro dell’Italia che ha dovuto affrontare una profonda crisi economica negli ultimi anni. Con la campagna elettorale ufficialmente aperta, dunque, anche Bianca Berlinguer si occuperà delle elezioni insieme ai suoi ospiti. Tra i probabili temi della puntata odierna, infatti, potrebbe esserci l’alleanza del centrodestra siglata da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

L’ALLEANZA DEL CENTRODESTRA

La politica sarà al centro dell’appuntamento serale di oggi di #Cartabianca. In quel di Arcore, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno siglato l’alleanza per il centrodestro che concorrerà unito alle prossime elezioni politiche. "Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, più aiuti a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti, riforma della giustizia e giusto processo, revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della legge Fornero, realizzazione della flat tax, difesa delle aziende italiane e del Made in Italy, imponente piano di sostegno alla natalità, controllo dell'immigrazione": sono queste le linee guida dell’accordo con cui la grande coalizione del centrodestra punta a vincere le elezioni. Di questo e degli altri partiti politici si occuperà Bianca Berlinguer?

