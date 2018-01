ANDIAMO A QUEL PAESE/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi, 9 gennaio 2018)

Andiamo a quel paese, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone che hanno curato anche la regia e Tiziana Lodato. Il dettaglio.

09 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

FICARRA E PICONE ALLA REGIA

Il film Andiamo a quel paese va in onda su Canale 5 oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 21,10. Una bella commedia del 2014 che è stata diretta da Ficarra e Picone, attori che hanno interpretano finanche il ruolo dei protagonisti. La pellicola che è stata prodotta dalla Medusa Film ha visto la distribuzione nelle sale cinematografiche del bel Paese a cura della stessa Medusa. Oltre a Ficarra e Picone, il cast, vede la presenza di Tiziana Lodato e Lily Tirinnanzi con entrambi le attrici che interpretano rispettivamente il ruolo di Donatella e Zia Lucia. La pellicola che è già stata presentata all’interno dei palinsesti televisivi italiani non può ascriversi nella categoria delle prime Tv. Ma scopriamo insiene la trama del film nel dettaglio.

ANDIAMO A QUEL PAESE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film verte sulla vita di due disoccupati molto amici tra di loro Valentino e Salvatore. Salvatore è sposato con Donatella e insieme hanno una bella bambina. I due amici di fatto hanno l’unica speranza per trovare un lavoro stabile nel "contatto" politico con un parlamentare della zona, un certo Lo Duca. Stante la cattiva condizione economica, i tre decidono di tornare nel paese natio, un piccolo centro siciliano che risponde al nome di Monteforte. Nel paese tutto procede a rilento, la zona un tempo era molto fiorente per la commercializzazione di arance, commercio di fatto distrutto dalla grande distribuzione. A Monteforte, i giovani vivono con la pensione degli anziani, pensione che anche i due giovani intendono sfruttare. L’idea che si fa strada nella testa di Salvo è quella di ospitare i parenti anziani della moglie in maniera da usufruire della loro pensione, lo stratagemma pare funzionare fin quando alcuni degli anziani passano a miglior vita. Piano piano gli abitanti della casa lasciano l’abitazione di Salvo stante la convinzione che sia proprio la casa a portare sfortuna. Nell’appartamento rimane solamente la zia di Donatella, Lucia, un arzilla vecchietta che nelle intenzioni di Salvo, dovrebbe sposare Valentino, in maniera tale da consentire all’amico di prendere la pensione di reversibilità alla morte della donna. Saputa la notizia, l’anziana zia ha un malore, la donna capisce che Valentino non la ama ma vuole solamente approfittare della sua pensione ma, nonostante tutto, acconsente a malincuore a sposare il giovane. Saputo lo stratagemma ideato da Salvo, tutti i disoccupati del paese cercano di accalappiare la propria anziana, facendo di fatto scoppiare la corsa al matrimonio. Tale modo di agire non può essere accettato dal prete che cerca di interrompere la pratica. La sera prima del matrimonio zia Lucia va a confessarsi, i due amici la seguono e scoprono che l’anziana e il prete sono da sempre innamorati. Non vogliono però perdere la loro gallina dalle uova d’oro e continuano per la loro strada. Ci pensa il prete a interrompere i loro piani perché un attimo prima del si in municipio, irrompe nella sala proclamando il suo amore per l’anziana donna. Valentino cosi evita di prendere in nozze la zia di Salvo e può finalmente dichiarare il suo amore a una sua vecchia fiamma, Roberta la figlia del carabiniere.

