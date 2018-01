ANDREA HUNZIKER/ Il fratello di Michelle: "sei scomparsa da 10 anni, dimmi cosa ti ho fatto!"

Michelle Hunziker, il fratello Andrea scrive al settimanale DiPiù per chiedere spiegazioni alla conduttrice svizzera. Da oltre 10 anni, nonostante i suoi problemi di salute, lo ha cancellato

Gli ultimi mesi per Michelle Hunziker sono stati molto intensi. Tutto ha avuto inizio con la pubblicazione della sua biografia, "Una vita apparentemente perfetta", che ha svelato agli italiani un lato fino a quel momento sconosciuto della conduttrice. La svizzera, infatti, ha ammesso di aver fatto parte per diverso tempo di una setta che, sfruttando le sue paure e le sue insicurezze, l'ha allontanata dai suoi cari, ex marito Eros Ramazzotti compreso. Una parentesi negativa, dalla quale Michelle - come ha raccontato nel libro che ancora a distanza di mesi dall'uscita è presente in classifica - ha saputo comunque venire fuori. Nella sua vita però, a quanto pare, c'è ancora qualcosa di irrisolto. Basta leggere le parole del fratello, Andrea Hunziker, al settimanale DiPiù. Quest'ultimo, infatti, ha lamentato di essere stato dimenticato dalla sorella Michelle da ormai oltre dieci anni: cosa c'è alla base di questa distanza?

LE PAROLE DI ANDREA HUNZIKER

Iniziamo col dire chi è Andrea Hunziker: si tratta del figlio di Rodolfo Hunziker, l'uomo che in seconde nozze si è poi sposato con Ineke, la mamma di Michelle. L'uomo ha lasciato a DiPiù il suo sfogo:"Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto?". Una richiesta che prende le mosse dal fatto di essere stato completamente ignorato dalla sorella nel suo ultimo libro, l'autobiografia "Una vita apparentemente perfetta":"Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. (…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riuscirti a rimuovere". In ogni caso da parte di Andrea Hunziker nei confronti della sorella non c'è un atteggiamento di chiusura:"Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti". Michelle risponderà al suo appello?

