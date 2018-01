Angela Caloisi/ Uomini e donne, Paolo Crivellin la riporta in studio, perché?

Angela Caloisi è pronta a tornare in studio a Uomini e donne, Paolo Crivellin è andato a riprenderla per dargli l'occasione di scegliere con il cuore, come andrà a finire?

09 gennaio 2018 Hedda Hopper

Angela Caloisi, Uomini e donne

Uomini e donne torna in onda oggi, 9 gennaio, con una seconda parte dedicata al trono classico e ai due tronisti uomini. In particolare, ad aprire la puntata sarà Paolo Crivellin. Maria De Filippi tornerà sul veterano di questa edizione del programma e tutto per fare un piccolo recall di quello che è successo nelle scorse settimane. Purtroppo per lui le cose non sono belle e tenere come all'inizio visto che lui sta tirando troppo la corda e le sue corteggiatrici, Angela Caloisi in primis, sono ormai allo stremo e presto potrebbero scoppiare. Proprio quest'ultima nelle ultime puntate non ha fatto altro che litigare con il tronista tanto da dimenticare i momenti belli passati insieme, ma cosa succederà ancora? Ci sarà modo di cambiare ancora le cose?

ANGELA TORNA IN STUDIO?

Le anticipazioni sul trono di Paolo Crivellin non fa ben sperare. La registrazione che andrà in onda oggi risale ormai ad un mese fa, all'8 dicembre ma da allora le cose non sono cambiate visto che Paolo Crivellin non ha ancora scelto e le sue corteggiatrici le hanno voltato le spalle. Nella puntata di oggi le polemiche saranno un po' messe da parte visto che Paolo è andata a riprendere la corteggiatrice fino a casa invitandola a tornare nello studio per chiudere il loro percorso insieme, così come lo hanno aperto. Paolo vuole che lei aspetti la sua scelta e le convinzioni che lo porteranno a farla, ma cosa risponderà la corteggiatrice? Sembra proprio che Angela accetterà la sua proposta e oggi tornerà in studio non senza i commenti negativi di Marianna e Giorgia.

