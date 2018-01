ANNA TATANGELO, COMPLEANNO SENZA GIGI D'ALESSIO/ Video, la cantante spegne 31 candeline ma appare malinconica

Anna Tatangelo compie oggi, martedì 9 gennaio, 31 anni: la cantante festeggia senza Gigi D'Alessio, il video sui social che conferma l'assenza del cantante.

09 gennaio 2018 - agg. 09 gennaio 2018, 16.38 Stella Dibenedetto

Anna Tatangelo

Trentuno anni per Anna Tatangelo: la cantante di Sora festeggia un anno importante eppure in molti trovano nel suo sguardo una sorta di malinconia. La crisi con Gigi D'Alessio continua e infatti nel video dei festeggiamenti, partiti allo scoccare della mezzanotte, il cantante napoletano non compare. La rottura tra i due pare definitiva e irreparabile: Gigi D'Alessio aveva già annunciato proprio alcune settimane fa che avrebbe passato con Anna le vacanze di Natale ma così non è stato e oggi sembra mancare anche al compleanno dell'ex compagna, palesando una situazione probabilmente più drastica di ciò che è apparsa fino a pochi mesi fa. E cone Gigi, anche per Anna è un periodo non facile, per questo il suo trentunesimo compleanno non la vede felicissima e serena come molti fan vorrebbero vederla. (Anna Montesano)

FESTEGGIAMENTI A MEZZANOTTE

Compleanno senza Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo che, allo scoccare della mezzanotte che ha segnato l’inizio del 9 gennaio, è stata spiazzata da una sorpresa che le ha organizzato l’uomo più importante della sua vita, suo figlio Andrea. “E a mezzanotte sorpresa”, scrive Anna Tatangelo pubblicando sui suoi canali social un video in cui Andrea e un’amica della cantante le portano due torte con le candeline. Anna ha così festeggiato insieme al suo cucciolo. Nel filmato, la cantante che ha iniziato il nuovo anno con tanti buoni propositi, appare serena, felice e soprattutto molto emozionata. Tantissimi gli auguri ricevuti dai fans che, tuttavia, hanno notato, ancora una volta, l’assenza di Gigi D’Alessio al suo fianco. Un’assenza pesante che i fans avevano notato anche nel post di Capodanno con cui la cantante aveva accolto il 2018. Nel giorno del compleanno della Tatangelo, tuttavia, gli ammiratori della coppia speravano di ricevere una bella sorpresa che, però, almeno per il momento, non è arrivata.

NESSUN MESSAGGIO DA GIGI D’ALESSIO

Da Gigi D’Alessio, almeno pubblicamente, non è arrivato nessun messaggio di auguri per Anna Tatangelo. Chi sperava di leggere delle dolci parole o di vederli nuovamente insieme è rimasto deluso. Cosa sta accadendo, dunque, tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Nessuno dei due parla facilmente della loro vita privata e l’intento di entrambi, al momento, è quello di regalare al figlio Andrea un’infanzia felice e serena indipendentemente da ciò che accadrà. I fans, però, sperano di conoscere presto la verità. La crisi, dunque, continua? I due artisti stanno cercando di rimettere insieme il loro rapporto preferendo non rilasciare dichiarazioni per evitare inutili rumors? Non c resta che aspettare per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.