BEAUTIFUL/ Ridge o Bill? Cresce l'indecisione di Brooke a poche ore dalle nozze (Anticipazioni 9 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 gennaio 2018: mancano solo poche ore alle nozze con Bill ma Brooke continua ad essere indecisa sui suoi sentimenti per il futuro sposo.

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, appena prima della telenovela spagnola Una Vita. Mancheranno solo poche ore alle nozze di Brooke e Bill e tutto sarà pronto per il lieto evento al quale assisteranno le famiglie dei due futuri sposi. Ma se la Logan sembrava decisa a compiere il grande passo dopo l'ennesima delusione causata da Forrester, ora qualcosa in lei è cambiato: è vero che Ridge l'ha delusa nel peggiore dei modi, tradendola con Quinn, ma è altrettanto vero che per lei sarà impossibile dimenticare il passato che l'ha indissolubilmente legata allo stilista. Mentre Bill si troverà al fianco dei suoi ospiti, rivelando a tutti la propria felicità e la convinzione che tutto stia andando per il meglio, il punto della sua fidanzata sarà ben diverso. Il suo cuore faticherà a prendere una decisione definitiva, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex uniti all'innegabile amore per il suo attuale fidanzato.

Anticipazioni Beautiful: Brooke confusa a poche ore dalle nozze

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, i dubbi continueranno ad affiorare nella mente di Brooke. Di chi sarà davvero innamorata? Del suo storico e romantico amore o di Bill, l'uomo sicuro di sé e pronto a tutto per ottenere i suoi scopi, che non l'ha mai delusa? In attesa di capire se questa volta la Logan andrà fino in fondo o se all'ultimo momento farà un passo indietro, le trame di oggi concederanno spazio anche al licenziamento di Thomas: Ridge non gli ha perdonato la sua mossa a favore della Spectra, motivo per cui ha deciso di dare al figlio la peggiore lezione che lui si sarebbe mai aspettato. Sally si recherà da Steffy, pregandola e supplicandola di dare una seconda possibilità al fratello, ma ogni sua parola resterà priva di conseguenze. Anche la moglie di Liam resterà ferma nella sua decisione, sostenendo il padre nella scelta fatta: se Thomas continuerà a sostenere Sally, per lui non ci sarà più posto nell'azienda di famiglia! La sua carriera arriverà dunque ad un bivio...

© Riproduzione Riservata.