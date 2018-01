BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl in vacanza a Dubai con Andrea Iannone e Santiago (foto)

Belen Rodriguez ha trascorso i primi giorni del 2018 a Dubai in compagnia del fidanzato Andrea Iannone e del figlio Santiago. Ecco le sue foto cronaca del viaggio.

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze grazie ad una pausa dai suoi impegni lavorativi, che almeno per una volta coincide con quella di Andrea Iannone. Quest'ultimo, con il quale tutto procede per il meglio, è al suo fianco a Dubai, condividendo con la fidanzata lo splendido sole della località più amata dai vip di tutto il mondo. E, come confermano le altre foto pubblicate su Instagram, anche Santi non è da meno, facendo tesoro della visita in questo luogo stupendo (clicca qui per vedere la foto). Le voci di crisi con il pilota della MotoGp sono ora solo un lontano ricordo e anche il settimanale Oggi qualche giorno fa ha immortalato i due fidanzati insieme, in compagnia di un ospite d'eccezione. Si tratta niente meno di Stefano De Martino, l'ex marito della modella e prossimo alla partenza per l'Isola dei famosi in qualità di inviato in Honduras.

Belen Rodriguez in vacanza con Andrea Iannone

Le foto scattate qualche giorno prima della partenza per le vacanze di Belen Rodriguez e Andrea Iannone mostravano la coppia in compagnia di Stefano De Martino. Qualcuno aveva subito notato la mancanza di sintonia tra il ballerino di Amici e il pilota della Suzuki e già si vociferava che la coppia fosse in competizione per conquistare il cuore della bella argentina. Ma è stata proprio lei a mettere le cose in chiaro: "Lo amo, punto. Lo amo come ho amato pochi uomini nella mia vita". Parole che lo stesso Andrea qualche giorno fa aveva confermato ai microfoni di Sky Sport, ammettendo che tutto procede per il meglio tra lui e la sua bella fidanzata. Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino appare a questo punto un miraggio anche per i più altruisti: del resto, proprio il ballerino di Amici ha trascorso parte delle recenti vacanze insieme a Gilda Ambrosio, che ha così potuto fare la conoscenza della 'cognata' Adelaide.

