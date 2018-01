BELLA THORNE / Le sue dichiarazioni shock: "Sono stata abusata sessualmente e psicologicamente"

Bella Thorne si è unita al movimento delle donne contro gli abusi e le molestie pubblicando uno sconvolgente post su Instagram: "Anch'io sono stata abusata".

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Time's Up al Golden Globe

Bella Thorne ha deciso di contribuire al movimento Time's Up, l'iniziativa lanciata da oltre trecento donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, cinema, teatro o televisione per protestare contro molestie, abusi o qualsiasi tipo di intimidazione (il riferimento va ovviamente al caso Weinstein). Se le protagoniste dei Golden Globes hanno deciso di sfilare in nero per unirsi a questo movimento, Bella Thorne (assente dalle premiazioni) ha comunque detto la sua sull'argomento pubblicando su Instagram un post a dir poco sconvolgente. In esso l'attrice ha parlato della sua terribile esperienza di abusi sia fisici che psicologici fino all'età di 14 anni e ancora impressi nella sua mente.

Bella Thorne e il suo drammatico passato di abusi

Bella Thorne si è unita al movimento Time's Up parlando della sua drammatica esperienza: "Crescendo sono stata sessualmente e psicologicamente abusata da quando posso ricordare fino ai 14 anni, quando ho finalmente avuto il coraggio di chiudere la mia porta di notte e sedermici contro. Tutta la dannata notte, aspettando che qualcuno sfruttasse ancora una volta la mia vita. Ho aspettato molte volte che finisse e finalmente è accaduto". Il suo dramma fortunatamente è finito, anche se purtroppo lo stesso destino non è stato riservato ad altre donne. Bella Thorne, infatti, continua la sua confessione: "Ma alcuni tra di noi non sono così fortunati dall'uscirne vivi. Per favore oggi prendete posizione e lottate per ogni anima che è stata trattata male". Nota soprattutto per aver interpretato Ruthy Spivey nella serie TV My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson nella quarta stagione di Big Love e CeCe Jones nella serie televisiva di Disney Channel A tutto ritmo, Bella Thorne ha trovato subito il sostegno dei suoi followers su Instagram, che si sono uniti a lei in questa nuova lotta contro gli abusi.

