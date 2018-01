Barbara D'Urso/ Antidolorifici e un ottimo debutto di Pomeriggio 5 per la conduttrice

Sette punti in più rispetto a La Vita in Diretta per il ritorno di Barbara D'Urso e Pomeriggio 5 ma i problemi per la napoletana non mancano, cosa è successo?

Barbara D'Urso

La nostra regina del trash è tornata. L'Epifania ha portato via le feste ma sicuramente ha regalato al pubblico di Canale 5 il ritorno dei suoi programmi di punta a cominciare proprio da Pomeriggio 5. Un ottimo debutto per l'attrice e conduttrice napoletana che a suon di cronaca e spettacolo è riuscita a raccogliere ancora una volta il consenso del pubblico che da anni la segue fedele. Sette punti in più rispetto al suo diretto concorrente su Rai1, La Vita in diretta, e, in particolare, ha tenuto incollati allo schermo 2.253.000 spettatori con il 18.2% di share nella prima parte, aumentando nella seconda con 2.645.000 spettatori con il 18.6% di share e nella terza 3.100.000 spettatori con il 19.2% di share. Un ottimo risultato soprattutto dopo una lunga pausa oltre due settimane e anche oggi la trasmissione si prepara a fare lo stesso ma con una marcia in meno, o quasi.

OTTIMO ESORDIO MA PESSIMA FORMA PER LA CONDUTTRICE

In particolare, la conduttrice non è al 100% nella sua forma fisica e ad annunciarlo è stata proprio lei sui social dicendo di essere sotto l'effetto di antidolorofici ma di essere pronta ad affrontare la nuova diretta come sempre ha fatto in questi anni. Barbara D'urso è andata in onda senza voce, è andata in onda con la febbre e anche dopo la famosa caduta dalle scale, niente ha mai fermato la combattiva conduttrice che anche sotto effetto degli antidolorifici si prepara ad affrontare e fare compagnia al suo pubblico, dirà qualcosa che non dovrebbe? Lo scopriremo oggi pomeriggio.

