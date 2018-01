Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ “Il primo messaggio quando era ancora sposata con Stefano De Martino”

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: “Il primo messaggio quando era ancora sposata con Stefano De Martino”. Prima intervista a due della coppia: aneddoti, retroscena e curiose rivelazioni...

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Prima intervista a due per Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La showgirl argentina ai microfoni della rivista Riders Magazine ha evidenziato cosa lo ha colpito del fidanzato: «Non ha mai mollato, mai. Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha avuto i c...oni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare». Non sono mancati, dunque, i momenti difficili, soprattutto all'inizio, visto che Belen era reduce dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino: «Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì». Il motociclista, dal canto suo, ha spiegato che le bastava vederla per stare bene: «Basta che la vedevo che si faceva una risata e io stavo bene». I due giovani hanno raccontato anche di essersi conosciuti ad una cena. Un'amica di Belen Rodriguez le aveva chiesto chi fosse il ragazzo vicino al fratello e lei rispose: «È un pilota amico di mio fratello, ma non parla mai». Un aneddoto che ha suscitato l'immediata reazione di Andrea Iannone: «Però la prima volta che l'ho vista e che c'ho parlato sono impazzito, mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità».

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE: RETROSCENA E RIVELAZIONI

Sono tanti i retroscena che Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno rivelato alla rivista Riders Magazine. Ad esempio, il pilota della Suzuki ha rivelato di aver scritto all'argentina, per gioco, quando era ancora sposata con Stefano De Martino. «Io credevo fosse il solito ammiratore, ero sposata, l'ho ringraziato ma poi è finita lì. Due, tre anni dopo, quando mio fratello gli ha dato il mio nuovo numero e io l'avevo già conosciuto di persona, col primo messaggio che mi ha mandato è riapparso anche quello che mi aveva scritto nel 2014. La cosa bella è che quel messaggio me lo ricordavo, io che non mi ricordo mai niente». A dispetto delle voci che parlano di una loro crisi, Andrea Iannone ha invece ribadito di essere pazzo di Belen Rodriguez, al punto tale che ad Ibiza si alzava presto per allenarsi, così da essere libero quando lei si svegliava. «E se dovevo partire da qualche parte, facevo tutto in giornata. Perché lontano da lei ero preoccupato. Te lo giuro. E non per gelosia, è molto più gelosa lei di me», ha aggiunto il motociclista.

