Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Belen dopo la storia dell’armadio: “Mi rovini la carriera!”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ecco le ultime notizie di gossip dopo le ospitate in televisione a Domenica In da Cristina Parodi e Non è l'Arena con Giletti.

09 gennaio 2018 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo la loro storia d’amore senza alcun paletto. Dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, sono arrivate anche le presentazioni ufficiali con le rispettive famiglie e la voglia di progettualità, soprattutto da parte della modella argentina. Nonostante il desiderio di nozze e bebè, pare che l’ex ciclista invece, non ne voglia proprio sapere. Ospite a Domenica In, il ragazzo con la passione per la vendemmia, ha avuto modo di precisare alcuni aspetti della loro storia: "Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore, ci stiamo vivendo, ma non ci sono nozze in vista, ogni cosa a suo tempo, ora è presto". Poi il figlio di Francesco Moser ha voluto precisare anche la questione del famoso anello, che non le ha regalato lui: "L’anello è stato travisato, sono cose inventate dalla stampa. In realtà è un regalo di Belen alla sorella. Io le ho fatto il braccialetto di brillanti". La coppia dopo alcune ore, ha presenziato invece nello studio di Non è l’Arena, in onda su La7 con Massimo Giletti.

Cecilia e Ignazio, ecco la reazione di Belen dopo ‘l’armadio’

Cecilia, stuzzicata da Massimo Giletti, ha avuto modo di parlare ancora di Francesco Monte ma questa volta, senza mai dire il suo nome. “Lasciare uno per mettermi con un altro non penso che fosse una strategia bella. Fino a quando non chiudevo una storia non potevo aprirne un’altra. Mi sentivo ‘sporca’ per questo e non stavo bene. Quando l’ho rivisto nella Casa ho capito che era finita. Forse avevamo dei pensieri diversi per affrontare la vita, io sono molto più libera e forse non mi sentivo più così. Non andava così e l’ho capito dentro…”, ha spiegato. Ignazio Moser nel frattempo, ha confessato di aver preferito stare in disparte, per farle chiarire tutti i dubbi: “Ho lasciato che lei dettasse i tempi iniziali, l’attrazione c’era, quando lei ha risolto…”. Lei interrompendolo ha voluto precisare: “È stato al suo posto”. La coppia poi, ha avuto modo ancora una volta di spiegare altri particolari relativi all’armadio, ed anche la reazione di Belen: “Il pezzo vero non l’hanno mai mandato, hanno mandato un altro con rumori montati. Io ho una dignità, la gente è cattiva e non ha niente da fare, mia sorella mi ha detto ‘mi rovini la carriera'”, ha confidato Cecilia.

