DAMIANO CARRARA / Il giudice di Bake Off Italia diventa il protagonista di Take Me Out

Damiano Carrara sarà protagonista della puntata di questa sera di Take Me Out, il dating show di Real Time nel quale 30 ragazze dovranno scegliere se dargli un appuntamento.

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Damiano Carrara è la più gradita sorpresa dell'ultima edizione di Bake Off Italia e di Junior Bake Off, i due programmi dedicati ai dolci in onda su Real Time. Il suo fascino ha spezzato migliaia di cuori, tanto che sui social network i fan hanno spesso parlato di lui e non dei dolci proposti dai concorrenti. Ma Damiano Carrara è single o sentimentalmente impegnato? A quanto pare la sua partecipazione alla puntata di questa sera di Take Me Out conferma come non ci sia attualmente una donna al suo fianco. Il pasticcere sarà infatti protagonista del dating show condotto da Gabriele Corsi e in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20:10. Con un percorso contrario rispetto a Uomini e donne, Carrara dovrà sfilare davanti a 30 ragazze che avranno modo di conoscerlo non solo attraverso il suo aspetto fisico ma anche ascoltando i racconti di amici e parenti. Ognuna di loro deciderà di proseguire nella conoscenza o spegnere la luce, tirandosi fuori da giochi (ma qualcuna lo farà? Difficile crederlo...)

Damiano Carrara si mette alla prova a Take Me Out

Damiano Carrara si metterà alla prova nella puntata di oggi 9 gennaio di Take Me Out, dove 30 belle ragazze dovranno decidere se dargli o meno la possibilità per un appuntamento. Nato a Lucca nel 1985, il giudice di Bake Off Italia si è trasferito negli Stati Uniti nel 2012, aprendo una pasticceria insieme al fratello. Fin da subito è diventato un volto noto della televisione d'oltreoceano ed in particolare del canale culinario Food Network. Prima come concorrente dei cooking show Spring Baking Championship e Food Network Stars, è successivamente passato in giuria per le trasmissioni Halloween Baking Championship e e Spring Baking Championship. Un trampolino di lancio che lo ha portato a farsi conoscere negli Stati Uniti, con la creazione di un'azienda di grande successo, e più di recente anche in Italia grazie a Real Time. E chissà che proprio qui non arrivi per lui anche il momento di incontrare l'anima gemella.

