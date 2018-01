DOBBIAMO PARLARE/ Su Rai Movie il film con Fabrizio Bentivoglio (oggi, 9 gennaio 2018)

Dobbiamo parlare, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Fabrizio Bentivoglio e Isabella Ragonese, alla regia Sergio Rubini. Il dettaglio della trama.

09 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

SERGIO RUBINI ALLA REGIA

Il film Dobbiamo parlare va in onda su Rai Movie oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola italiana di genere commedia che è stata prodotta dalla casa cinematografica Palomar unitamente alla Nuovo Teatro e a Rai Cinema mentre la direzione della regia, è stata curata dal bravo Sergio Rubini. La pellicola datata 2015, si basa su un soggetto scritto da Carla Cavalluzzi e Diego De Silva ed è stata già programmata diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani. Ottimo il cast di attori dove spiccano Fabrizio Bentivoglio e Isabella Ragonese, buona anche l’interpretazione dello stesso regista e attore Sergio Rubini che interpreta ottimamente il ruolo di Vanni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DOBBIAMO PARLARE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film si incentra sulla fatidica frase che ogni coppia dice nel momento in cui nascono dei problemi. Le coppie in questione questa volta sono Vanni e Linda, lui scrittore e lei ghostwriter, e Costanza e Alfredo entrambi dottori molto affermati nei loro rispettivi campi la cardiochirurgia e la dermatologia. Le due coppie sono amiche tra di loro e spesso passano le serate assieme condividendo segreti, progetti, e desideri, ,cementando un’unione amicale di fatto perfetta. Alfredo detto anche il Prof, ha un amante e viene scoperto dalla moglie, che presa da un attacco di panico non trova di meglio che trascinare il marito a casa della coppia amica per …parlare. Inizierà cosi la notte più lunga per entrambe le coppie che in un attico romano abbastanza precario cercheranno di dirsi tutto quello che non si sono detto negli anni del matrimonio e della convivenza. Non sarà solamente una visione dei problemi matrimoniale a far da sfondo alla discussione ma un interpretazione diversa della convivenza, da una parte Vanni e Linda determinati a convivere senza legami, dall’altra Costanza e Alfredo che invece del legame, anche di quello dei beni materiali, hanno fatto la parte fondante della loro unione. La pellicola è un inaspettato spaccato dell’Italia non solo di coppia ma anche sociale, da una parte infatti l’ottimismo della destra liberale, dall’altra il pessimismo di una visione della società improntata su guadagni poco certi e futuro del tutto incerto. Alla fine i problemi tra scherzi divertenti e risate contagiose, forse dettati dal nervosismo, si risolveranno, lasciando al pubblico la sensazione di due coppie che solo parlando sono riuscite a riavvicinarsi completamente.

