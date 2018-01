ELETTRA LAMBORGHINI/ “L’Isola dei Famosi 2018? Basta con i salotti tv, non ci vado, voglio fare musica!”

Elettra Lamborghini non prenderà parte alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show che andrà in onda su Canale 5 dal 22 gennaio 2018.

09 gennaio 2018 Fabio Morasca

Elettra Lamborghini, no all'Isola dei Famosi (Web)

Elettra Lamborghini non parteciperà alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show che andrà in onda sulle reti Mediaset a partire dal prossimo 22 gennaio. La famosa ereditiera, nota a livello televisivo per aver preso parte a programmi come MTV Super Shore e Riccanza, alla fine, ha deciso di non partire per l'Honduras. Per Elettra Lamborghini, che in passato aveva espresso il desiderio di partecipare all'Isola, si tratta del secondo rifiuto ai reality show targati Mediaset in pochi mesi: la Lamborghini, infatti, era in lizza anche per prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista di Chi e autore televisivo, Gabriele Parpiglia, come sottolinea il sito Vicolo delle News, aveva dato per certa la partecipazione di Elettra Lamborghini al reality show ma l'ereditiera, attraverso i social network, ha dichiarato che raggiungerà Miami a febbraio, uno dei mesi durante i quali si svolgerà l'Isola dei Famosi.

"BASTA SALOTTI, NON HO PIU' NIENTE DA DIRE SU CERTE COSE"

Questa Instagram Stories di Elettra Lamborghini ha reso il suo no all'Isola dei Famosi praticamente ufficiale. Nei mesi scorsi, in una voce ripresa anche dal sito Dagospia, si era parlato di un presunto aut aut imposto dall'ereditiera alla produzione de L'Isola dei Famosi riguardo un'altra concorrente della tredicesima edizione del reality show non particolarmente gradita all'ereditiera. Questa voce non è stata né confermata, né smentita. Elettra Lamborghini, poi, parlando dei progetti professionali che le piacerebbe realizzare in un'intervista concessa a Rolling Stones, ha dichiarato che le piacerebbe provare a fare musica o condurre un programma televisivo che aiuti le persone ad avere maggiore autostima. Le dichiarazioni: "Basta salotti, tette, c*li... non ho più niente da dire su certe cose". Elettra Lamborghini ha anche partecipato a Strafactor, in onda su Sky Uno, e le piacerebbe ripetere un'esperienza di questo tipo.

