ELIO/ "Ecco perché ho detto di sì a Baglioni per Sanremo 2018!" (Stasera tutto è possibile)

Al via la nuova stagione del gioco di Rai 2 Stasera Tutto è possibile. Tra gli ospiti Elio, dopo l’annuncio dello scioglimento del gruppo una nuova avventura a teatro.

09 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Elio e le Storie Tese

Stasera tutto è possibile, torna questa sera e tra i protagonisti troviamo Elio del gruppo Elio e le Storie Tese. In realtà la storica band pochi mesi fa ha annunciato lo scioglimento. Si tratta quindi di un lungo addio non senza però aver deciso di partecipare al Festival di Sanremo, aver realizzato un ultimo disco e aver organizzato un tour d’addio di 11 date nei Palazzetti che dovrebbe terminare il 30 giugno 2018.

Intervistato da Tgcom, Elio ha spiegato come dopo l’annuncio in tv dello scioglimento, sia arrivato l’invito da parte di Claudio Baglioni di prendere parte a questa edizione del Festival di Sanremo. Così dopo aver realizzato in tempo record il brano Arrivedorci, la band ha dato l’ok a Claudio Baglioni spiegando così le ragioni del loro sì: “Claudio Baglioni ci ha chiesto di dare il nostro ultimo addio al pubblico dal palco dell'Ariston, al quale siamo molto legati. Per noi è una ciliegina sulla torta, ci dà l'occasione di sottolineare ancora una volta che la nostra è una storia molto strana, di scrivere la fine di una bellissima storia che non assomiglia a nessun'altra".

VIAGGIO PARODIA NEL MONDO DI RE ARTÙ

Nel frattempo però Elio ha deciso di concentrarsi su qualcos’altro, dando il via ad una nuova avventura. Si tratta di una esperienza teatrale molto importante che in queste sere lo vedrà al suo debutto in Piemonte per poi iniziare una tournee in giro per l’Italia. Sarà protagonista dello spettacolo Spamalot, un musical tratto da Monty Python e il Sacro Graal, una sorta di viaggio parodia nel mondo di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda che sono alla ricerca del Sacro Graal. Elio, accompagnato da un cast di professionisti e da un’orchestra di dieci elementi, veste i panni di Re Artù che insieme ai suoi fidi cavalieri dovrà compiere quella che è una missione impossibile. Ciascun personaggio crede di essere quello che in realtà non è, Re Artù è povero, Lancilotto scopre di aver paura della sua ombra, mentre un altro cavaliere scoprirà di essere omosessuale. Spamalot ha quindi tutte le premesse per essere uno spettacolo che ironizza non solo sul mondo dei musical ma anche dello spettacolo più in generale. Inoltre per Elio e per il suo Re Artù ci sarà da interfacciarsi con un umorismo irriverente e politicamente scorretto, con giochi di parole e doppi sensi.

