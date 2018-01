ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia:"Divorzio? Ecco cosa c'è di vero"

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: la conduttrice ha ricevuto un Tapiro d'Oro a Montecarlo dalle mani di Valerio Staffelli: ecco cos'ha detto sulla separazione...

Elisabetta Gregoraci riceve il Tapiro da Valerio Staffelli

La notizia della separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha tenuto banco sulle riviste di gossip per tutto il periodo di Natale. E proprio la conduttrice questo pomeriggio ha confermato che la rottura dall'imprenditore del Billionaire è ormai ufficiale. La showgirl, infatti, è stata raggiunta dalla troupe di Striscia la Notizia, che questa sera manderà in onda la consegna del Tapiro d'Oro effettuata da Valerio Staffelli. A proposito della separazione, Elisabetta Gregoraci ha risposto alle voci per cui Briatore sarebbe stato costretto a corrisponderle un assegno mensile che, per proporzioni, assomiglierebbe ad un vitalizio:"I giornali scrivono tante stupidaggini. L’unica cosa vera - ha detto - è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene".

NESSUN NUOVO AMORE PER ELISABETTA

Ma cosa c'è alla base della separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. In questi giorni sono state molteplici le voci che volevano la showgirl impegnata in un nuovo amore. A Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia che oggi pomeriggio le ha consegnato il Tapiro d'Oro, ha smentito di avere un nuovo fidanzato negando anche la presenza di eventuali spasimanti. La conferma dell'avvenuta consegna, oltre che dalla foto che potete vedere in questo articolo, è arrivata poi dal post su Instagram che Staffelli ha pubblicato sul social poco fa:"Oggi mentre consegnavo un tapiro a #monaco ad un personaggio della tv italiana, ho bevuto un tè insieme al mio amico signor @ezio_greggio". Insomma, il "personaggio" lo abbiamo svelato: chissà quanto ci vorrà adesso per scoprire il fortunato che riuscirà a rubare il cuore della bella Elisabetta.

