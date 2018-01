Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia/ Il profilo Instagram del figlio brando scatena le critiche, la replica

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno aperto un profilo Instagram al figlio Brando scatenando le polemiche: l'ex corteggiatrice si difende sui social.

09 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia formano una delle coppie più solide e più amate della storia di Uomini e Donne. Il loro amore è nato circa cinque anni fa e, da quel momento, non si sono più lasciati. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non solo sono andati subito a convivere ma hanno anche formato una famiglia con la nascita del piccolo Brando che oggi ha 3 anni. Mamma Francesca e papà Eugenio pubblicano sui social tantissime foto di Brando che, puntualmente, riceve molti più like dei genitori. Il piccolo, infatti, è amatissimo dai fans della coppia che hanno accolto con gioia la decisione di Eugenio e Francesca di aprire un profilo Instagram al bambino. Prima della coppia di Uomini e Donne, avevano fatto la stessa cosa Mariano Di Vaio per il piccolo Nathan e la coppia del Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero per la piccola Ginevra. Molti utenti, però, non hanno gradito molto la scelta di Eugenio e Francesca dando il via ad un’accesa polemica.

LA REPLICA DI FRANCESCA DEL TAGLIA

Di fronte alle tante critiche ricevute per aver aperto un profilo Instagram al piccolo Brando, Francesca Del Taglia, con una serie di video pubblicati su Instagram Stories, ha replicato a tutte le critiche spiegando i motivi della decisione. “Ho visto che è nata un po’ di polemica perché abbiamo aperto la pagina a Brando e volevo spiegare un attimo… Sicuramente la scelta di pubblicare foto dei propri figli minorenni è discutibile, per alcuni versi avete ragione. Abbiamo preso questa decisione perché comunque siamo una coppia nata in televisione, ci è piaciuto condividere anche i momenti di Brando e se fossimo stati due personaggi sconosciuti, lo facevamo uguale. Noi abbiamo accettato i consigli e le critiche che ci sono arrivate, ma da qui a metterci in dubbio come genitori, che non diamo valori ai nostri figli. Non giudichiamo i genitori che pubblicano le foto dei propri figli, perché non si giudica su queste basi”, si è sfogata la Del Taglia sperando di zittire tutte le polemiche.

© Riproduzione Riservata.