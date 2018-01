FILIPPO MAGNINI/ "Federica Pellegrini? Mi ha mollato lei, ora l'ho dimenticata!" (Stasera tutto è possibile)

L’ex campione del mondo del nuoto, Filippo Magnini, è protagonista della prima puntata del divertente format in onda su Rai per la conduzione di Amadeus.

09 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Filippo Magnini a Stasera tutto è possibile

Nella puntata di Stasera tutto è possibile, programma presentato su Rai 2 da Amadeus, l’ormai ex nuotatore azzurro Filippo Magnini è uno dei più attesi protagonisti. Un eccezionale campione che ha saputo emozionare milioni di appassionati tifosi italiani durante Olimpiadi e Mondiali, portando sempre molto alta la bandiera tricolore. Magnini proprio in queste settimane ha annunciato ufficialmente il suo addio dalle competizioni agonistiche, mettendo così fine ad una straordinaria carriera che lo visto ottenere una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, 2 medaglie d’oro, una d’argento ed una di bronzo ai Mondiali e tantissime altre vittorie e record in 15 anni di militanza nella Nazionale. Una decisione che era nell’aria e che ha trovato l’appoggio della sua ex fidanzata Federica Pellegini che per l’occasione ha voluto scrivere un lungo post sui social sottolineando: “Non abbiamo mai mollato!!! Mai!!! E forse non molleremo mai!!! Sono così contenta per te perché questa decisione l’hai presa per te e solo per te senza avvisare nessuno!! È giusto così me lo continuo a ripetere perché ancora non mi sembra vero!! Mi lasci sola, ad essere una delle più vecchiette in questa Nazionale!! spero che i Figli del Nuoto prendano da te...e dalla tua fame...fino all’ultimo centimetro!!”.

FILIPPO MAGNINI: “CON FEDERICA UNA STORIA SPECIALE”

A proposito della storia d’amore tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini, i due campioni di nuoto sono stati insieme, tra alti bassi, dal 2011 al 2017. Un amore vero che li ha visto vivere la quotidianità a 360 gradi facendo sognare tanti italiani, tifosi per le loro performance in vasca ma anche del loro essere coppia. In una recente ospitata nel rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, Magnini ha parlato del loro amore e di come si sia arrivati a dirsi addio: “È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti.. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato.. Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”.

