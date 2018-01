FOTINI' PELUSO E' MICOL/ Il giallo sul feto malformato: deciderà di non abortire? (Romanzo Famigliare)

Nella seconda puntata di Romanzo Famigliare, Micol, personaggio interpretato da Fotinì Peluso, deciderà di tenere il bambino e diventare madre.

09 gennaio 2018 Fabio Morasca

Fotinì Peluso è Micol a Romanzo Famigliare (Sito Ufficiale)

Fotinì Peluso è la giovane protagonista di Romanzo Famigliare, serie tv di Rai 1 e diretta da Francesca Archibugi. Ieri sera, lunedì 8 gennaio 2018, è andata in onda la prima puntata di questa nuova serie. Fotinì Peluso interpreta il personaggio di Micol Pagnotta, una ragazza di 16 anni, promettente clarinettista, figlia di Emma Pagnotta Liegi, a sua volta figlia del magnate Gian Pietro Liegi, e di Agostino Pagnotta, tenente di vascello della Marina. A causa di un accordo tra Agostino e Gian Pietro, che vuole che Emma ritorni a Livorno dopo aver scoperto di essere malato, Micol è costretta a trasferirsi da Roma in Toscana, abbandonando, quindi, anche Federico, il giovane insegnante di clarinetto con cui ha fatto l'amore per la prima volta nella sua vita, senza, però, prendere le dovute precauzioni e mentendogli sulla sua reale età.

MICOL PAGNOTTA NELLA PRIMA PUNTATA

Dopo aver reclamato ai genitori la propria indipendenza ed essersi arrabbiata con loro per aver anticipato la partenza da Roma, Micol arriva finalmente a Livorno dove conosce subito la vicina di casa Valeria a cui confida tutti i suoi dubbi riguardanti una sua eventuale gravidanza. Dopo aver scoperto che Federico sa la verità sulla sua effettiva età, Micol ha un malore a scuola e decide di far intervenire suo nonno Gian Pietro anziché la madre Emma. Micol, in ospedale, scopre di essere incinta e che non può abortire e, successivamente, decide di andare a Roma per incontrare Federico, scoprendo che quest'ultimo ha una relazione con un'altra. Micol, durante una festa in spiaggia, cade in acqua e viene soccorsa dal compagno Ivan. A causa di Micol, Emma incontra il padre dopo tantissimo tempo. Al termine della prima puntata, anche Agostino scopre che la figlia è incinta e rimprovera Emma per non essersene accorta.

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA PUNTATA

Nella seconda puntata che andrà in onda oggi, martedì 9 gennaio 2018, Micol scoprirà che il feto che porta in grembo è affetto da una malformazione che, quindi, le può permettere di abortire. Emma, però, scoprirà che la notizia del feto malformato è un'invenzione del ginecologo che ha agito così per fare un favore a Gian Pietro. Micol, quindi, scoprirà che il feto è sano e cambierà idea, decidendo di tenere il bambino. In una lettera anonima, nel frattempo, è contenuta una notizia riguardante anche Micol: Agostino, infatti, potrebbe non essere il suo vero padre. A scuola, Micol prova a dimenticare Federico con Ivan che, però, viene sfruttato dalla sua famiglia come spacciatore. In questo ruolo, stando a quello che abbiamo visto nella prima puntata, Fotinì Peluso, grazie alla sua personalità e al suo viso incredibilmente espressivo, è riuscita a regalare al pubblico di Rai 1 un'immagine diversa dello stereotipo della teenager ribelle. Si tratta di un ruolo che metterà sicuramente e ulteriormente in mostra il suo talento recitativo.

