Fedez e Chiara Ferragni / Video: il rapper cede alla cupping therapy come Justin Bieber e Gwyneth Paltrow

Come i divi di Hollywood anche Fedez ha ceduto al fascino della medicina orientale: sul suo corpo hanno fatto la loro comparsa i segni lasciati dalla prima seduta di cupping therapy

09 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Come molte star internazionali, anche Fedez ha ceduto alla moda della cupping therapy, un trattamento della medicina tradizionale che in passato ha contagiato diversi divi d’oltreoceano. Negli ultimi anni, infatti, molte stelle della musica e del cinema hanno sfoggiato sui loro corpi dei lividi circolari di colore rosa, segno evidente dell’aver fatto ricordo a questa terapia che promette di trattare il dolore, i problemi respiratori e la rigidità muscolare. La coppettazione (questo termine in italiano), è una pratica che nasce dalla medicina antica cinese; negli ultimi anni ha contagiato la nuotatrice Natalie Coughlin, il cantante Justin Bieber e l’attrice Gwyneth Paltrow fino al più nostrano Fedez che proprio ieri, in questo video condiviso su Instagram Stories, ha mostrato i segni della terapia sulla sua schiena. “Ho finito il massaggio, ho fatto questa cosa che si chiama cupping: per una settimana sembrerà che ho delle fette di salame sulla schiena”, ha ammesso il rapper nella breve clip.

LA COPPIA IN ATTESA DEL PICCOLO LEONE

Manca ancora qualche mese alla nascita del piccolo Leone, ma Fedez e Chiara Ferragni non stanno più nella pelle. I due futuri genitori, infatti, non vedono l’ora di poter stringere fra le braccia il loro bambino, trasmettendo tutta la loro attesa ai tanti follower che li seguono sui social. Proprio il rapper, nel tardo pomeriggio di ieri, ha scelto di ricordare l'arrivo ormai imminente del suo primo figlio condividendo una foto che lo ritrae insieme alla sua amata; nella didascalia dell’immagine, dove i due futuri genitori si sono lasciati immortalare persi l’uno nello sguardo dell’altra, si legge “Future Daddy & Future Mommy”, una frase molto semplice, che non nasconde la grande felicità che pervade il oro cuori. E, come sempre, tutti i fan su Instagram hanno colto l’occasione per congratularsi con loro: “Che belli... sarete dei ottimi ravolini”, “Ciao Fedez bellissimi come sempre”, “Che dolci, sarete dei perfetti genitori”. Se vi siete persi il tenero scatto condiviso ieri da Fedez, potete cliccare qui e visualizzarlo sui social.

© Riproduzione Riservata.