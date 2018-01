Francesca Fialdini sta male/ “Marco Liorni si prende cura di me”. Smentite voci sui dissidi? (Vita in Diretta)

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Con il 2018 è arrivato anche il picco di influenza e a star male è anche Francesca Fialdini. La celebre conduttrice de La Vita in Diretta è stata colpita dalla febbre, ancora una volta. I suoi fan e il pubblico affezionato del programma di Raiuno, però, non hanno nulla da temere: è regolarmente in studio per la nuova puntata della trasmissione. Lo ha assicurato la stessa Fialdini con un post su Instagram. «È tornata la febbre. La seconda volta in pochi giorni, accidenti. È un ceppo resistente e chi ha già preso questa influenza si riguardi e si prenda i suoi tempi!», ha scritto come didascalia alla foto che la ritrae con il collega Marco Liorni. A proposito del conduttore, Francesco Fialdini ha colto l'occasione per ringraziarlo e lo ha fatto con delle parole che sembrano smentire le voci di dissidi emerse nei giorni scorsi. «Oggi Marco mi aiuterà ancora una volta e si prenderà cura di me. Sono fortunata ad avere un compagno di lavoro così. Grazie socio», ha scritto infatti la presentatrice sulla sua pagina social.

FRANCESCA FIALDINI STA MALE: L'ANNUNCIO ANCHE IN DIRETTA TV

«Oggi il pubblico ci sosterrà ancora di più, perché io sono ancora out. Ho di nuovo l'influenza, quindi starò poco oggi», così Francesca Fialdini ha aperto la nuova puntata de La Vita in Diretta oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel frattempo tengono banco le voci di dissidi tra Francesca Fialdini e Marco Liorni. A cosa ci riferiamo? Negli ultimi giorni il settimanale Spy ha lanciato un'indiscrezione: entrambi i conduttori non sarebbero particolarmente contenti l'uno dell'altro. Insomma, secondo il giornale scandalistico non tirerebbe affatto una buona aria. «Sembra che i due si sopportino a malapena e che siano pochissimi gli scambi di parole fuori dalla diretta», scrive Spy, secondo cui i due sarebbero arrivati a farsi anche dei piccoli sgambetti all'interno dello studio. Ci sarebbe un vero e proprio duello di minutaggio sulle notizie. Inoltre, i due comunicherebbero solo attraverso gli autori. Questa notizia è da prendere ovviamente con le pinze, anche perché dallo schermo questo dualismo non traspare affatto. E così dalle parole di Francesca Fialdini.

