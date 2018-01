GIGI MARZULLO/ Video, "Chi vince ha sempre ragione, chi perde ha sempre torto!" (Stasera tutto è possibile)

Video, Gigi Marzullo sarà ospite nel programma Stasera tutto e possibile, dove scopriremo qualcosa di più sulla sua personalità e sulla sua vita privata.

09 gennaio 2018 Francesco Agostini

Gigi Marzullo (Facebook)

Gigi Marzullo sarà ospite del programma televisivo 'Stasera tutto è possibile' in onda su Rai 2 e curato dal famoso presentatore Amadeus. Marzullo si troverà per una volta al di qua della barricata, tra chi è pronto a rispondere alle domande piuttosto che a farne. Come tutti sanno, infatti, il giornalista avellinese, è famoso per essere colui che mette in difficoltà gli ospiti con delle domande spesso a sfondo filosofico. Celebre, infatti, è la sua domanda che pone a chiunque nel suo programma cult, Sottovoce: "Si faccia una domanda e sia dia una risposta.", così come è anche ceebre un suo aforisma, "Chi vince ha sempre ragione, chi perde ha sempre torto!". Gigi Marzullo è una vera e propria colonna portante della Rai, tant'è vero che oramai la sua carriera è trentennale. I suoi esordi, infatti, si devono agli anni ottanta con programmi relativi alla cultura e alla bellezza prima del nostro Paese (con il format Italia Mia) e poi alle bellezze mondiali (Il mondo è tuo). Tre anni prima, nel 1983, Marzullo si era iscritto all'albo dei giornalisti, ruolo che ricopre ancora oggi. Una piccola curiosità che tutti ignorano è che Marzullo non solo è giornalista, ma è anche laureato in medicina.

VITA PRIVATA DI GIGI MARZULLO

Della vita privata di Gigi Marzullo, in realtà, non sappiamo molto. La sua vita sentimentale è sempre stata avvolta dal mistero, anche se sappiamo che c'è un grande amore nella sua vita: Antonella De Iuliis. I due sono stati recentemente paparazzati insieme anche se sono l'uno al fianco dell'altro da tantissimo tempo. Non si sono mai sposati, ma convivono solamente. Per il resto, come dicevamo in precedenza, la vita di Gigi Marzullo è avvolta da una fitta coltre di mistero. Di lui sappiamo poco o nulla, dato che è estremamente riservato e non fa trapelare nulla della sua vita privata. Un piccolo particolare però lo conosciamo: Marzullo ama portare i capelli molto lunghi sulla nuca e non desidera che vengano tagliati.

Quando crescono troppo, il presentatore li fa solo spuntare, ma non vuole affatto che vengano tagliati, nonostante nel 2018 questo look sembri parecchio retrò e decisamente vintage. Del resto, anche il suo modo di approcciarsi al mondo della televisione è molto vintage: in un mondo sempre più veloce e social, Marzullo rappresenta la riflessività e la meditazione. Per questo è un presentatore unico e singolare.

