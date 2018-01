GIORGIO MASTROTA / “La nascita del quarto figlio un regalo di Natale atteso e desiderato”. Ospite a Sbandati

Ritorna dopo la pausa natalizia, Sbandati. Alla conduzione Gigi e Ross. Con loro questa sera vi sarà Giorgio Mastrota che è diventato papà per la quarta volta a 53 anni.

09 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Giorgio Mastrota

Giunto alla dodicesima puntata, torna lo show della seconda serata di Rai 2, Sbandati. Condotto da Gigi e Ross, il programma vedrà quale ospite d’eccezione colui che può essere definito il re delle televendite, Giorgio Mastrota. Per il noto personaggio televisivo un momento molto felice della sua vita privata. Il 23 dicembre scorso è diventato papà per la quarta volta. L’atleta costaricana Flo Gutierrez, sua compagna ha dato alla luce Leonardo. Per Giorgio Mastrota un’emozione unica ed indescrivibile. In esclusiva al settimanale Spy, ha così raccontato la gioia di questo momento: “È un regalo di Natale atteso e desiderato, non uno di quelli che ti arrivano all'improvviso. È proprio una bella sensazione diventare papà a quest'età perché si ha una consapevolezza maggiore rispetto al passato. Quando si è giovani si è presi dal lavoro e la mente naviga verso altri lidi”. Dei suoi rapporti con le ex, Giorgio Mastrota dice: “I rapporti con le mie ex sono buoni. Con la Estrada, per esempio, ci sentiamo spesso e il nostro rapporto è molto cordiale. Solitamente alla mia età si diventa nonni e non si sa mai che Natalia, ormai 22enne, non ci faccia presto qualche sorpresa".

GIORGIO MASTROTA: “POLLICINO È ARRIVATO”

A rimarcare come questa lieta notizia abbia emozionato Giorgio Mastrota, probabilmente più delle altre volte in cui è diventato papà, è stato lui stesso quando ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto del piccolo Leonardo o di come lo chiama lui affettuosamente ‘Pollicino’. Nella foto appare Leonardo con il volto coperto con il pollice di Mastrota. Una chiara scelta anche stilistica quella di usare il suo pollice, sono anni infatti che il noto personaggio televisivo posta immagini e situazioni diverse sempre con il suo pollice in bella vista. Alcuni giorni più tardi, Giorgio Mastrota ha poi pubblicato una nuova foto del suo piccolo con la manina teneramente stretta al suo pollice. Una foto dolcissima e tenerissima. Clicca qui per vederla. Sarà allora questa sua partecipazione allo show di Rai 2 anche l’occasione per raccontare come si sta muovendo in queste nuove vesti di padre maturo e sicuramente più saggio e come l’unione con Flo che gli aveva dato già due figli si sia maggiormente intensificata e solidificata.

© Riproduzione Riservata.